TRENI LECCO-MILANO IN TILT/ Trenord, cancellazioni e ritardi per un guasto ad Arcore durante sciopero Atm

Una mattinata nerissima per i pendolari della tratta Lecco-Milano che già dovevano fronteggiare lo sciopero Atm una volta arrivati in città, ma che hanno avuto la spiacevole sorpresa nel viaggio per arrivarvi: un guasto di un treno ad Arcore ha di fatto bloccato l’intera tratta Trenord della linea Lecco-Milano con cancellazioni, ritardi e sospensioni ben oltre le due ore di tempo effettivo. Un disagio gigantesco per tutti i viaggiatori pendolari che si recavano normalmente al lavoro, con anzi un certo anticipo per evitare di incappare nello sciopero delle metro di Atm. «Speriamo si sblocchi, altrimenti a Milano non faremo in tempo a prendere metro e autobus prima dello stop», raccontavano i pendolari ai cronisti di Monza e Brianza News qualche ora fa. La situazione al momento vede il treno guasto ad Arcore ripartito dopo che i tecnici hanno lavorato per due ore per poter ristabilire il convoglio, ma le limitazioni e i disagi per il traffico sono ancora tutti in corso con ritardi dai tempi “biblici” che rendono la mattinata di oggi tra le peggiori per il traffico treni degli ultimi mesi.

TRAFFICO IN TILT DURANTE SCIOPERO ATM A MILANO

Ai guasti e alle cancellazioni dei treni Trenord si è aggiunto infatti lo sciopero dei mezzi a Milano, dove per fortuna al momento le metro al rilento restano solo alcune tratte della M1 Rossa e l’intera M5 Lilla che, come ricorda Atm, «viene gradualmente sospesa la circolazione della linea M5. La circolazione sarà regolare dalle 15 alle 18. La seconda fascia di sciopero è prevista dalle 18 al termine del servizio». Secondo quanto riporta Trenord nelle ultime notizie in tempo reale, i guai principali si hanno ora con il treno 2552 (MILANO CENTRALE 07:20 – TIRANO 09:52) è previsto in partenza con circa 40 minuti di ritardo. Per il treno 2555 (COLICO 06:10 – MILANO CENTRALE 08:08) il convoglio viaggia con 21 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. Da ultimo, il treno 2553 (SONDRIO 05:32 – MILANO CENTRALE 07:38) viaggia con 42 minuti di ritardo a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. La situazione dovrebbe volgere verso il meglio ma di tempo ormai se n’è perso moltissimo e per tanti pendolare l’arrivo in ufficio questa mattina avverrà con 2-3 ore di ritardo.

