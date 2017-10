Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord attacca Giappone: “sarà la prima vittima”

Terza guerra mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Una minaccia, ancora una volta a parole, contro il vicino Giappone riapre drammaticamente la crisi in Corea del Nord e la potenziale terza guerra mondiale. «Nubi nucleari sul Giappone, vi ridurremo in cenere e sarete la prima vittima», scriveva nelle scorse ore l’agenzia di regime di Pyongyang, KCNA, commentando la «mossa suicida» del Giappone di accodarsi agli Usa nel chiedere la sospensione immediata dei programmi nucleari e missilistici della Nord Corea. Nella dichiarazione di Kim Jong-un il primo ministro Abe viene definito un «pollo senza testa» e lo stesso Giappone viene minacciato di poter diventare «la prima vittima al mondo di un disastro nucleare» (posto che sarebbe la seconda, Hiroshima e Nagasaki lo testimoniano già abbastanza drammaticamente, ndr). La risposta del premier che si appresta ad essere rieletto nelle imminenti Elezioni Politiche Giapponesi? Non si fa certo attendere, «In questi oltre 20 anni dalla fine della Guerra Fredda, dove, quando e a quale dittatore, abbiamo concesso tanta indulgenza? Solo alla Corea del Nord abbiamo permesso una cosa del genere». Abe e Trump su questo sono convinti e diretti sulla stessa strada, al netto di Cina e Russia che invece si fanno più guardinghe - anche perché sono le stesse che per anni hanno “bloccato” in Consiglio di Sicurezza Onu ogni possibile sanzione restrittiva per Pyongyang. Non resta che attendere ora su chi farà la prima mossa: sono ormai due settimane che di test missilistici non sono stati lanciati e l’impressione è che purtroppo Kim non voglia rimanere ancora troppo a lungo “inattivo”.

GIAPPONE COMPRA 56 MISSILI USA

Dopo l’Australia e la Sud Corea, è il Giappone a fare un passo in più verso la “difesa” armata in caso di terza guerra mondiale: in realtà per il governo di Shinzo Abe - che prepara le elezioni per fine mese - la spesa militare è stata aumentata ed è tra i punti forti della campagna elettorale. Ma la notizia che arriva in giornata dal Dipartimento di Stato Americano conferma l’indirizzo dello stato nipponico nei confronti dei vicini rivali di Pyongyang: «Il governo giapponese ha acquistato 56 missili a media gittata dagli Stati Uniti per fronteggiare la minaccia proveniente dalla Corea del Nord», spiega la Casa Bianca spiegando che la dotazione dei missili avanzati aria-aria a medio raggio AIM-120C-7 «servirà al Giappone a munirsi di importanti capacità di difesa per garantire la sicurezza del proprio territorio e la protezione del personale militare Usa», riporta l’Ansa. Una spesa che si avvicina attorno ai 113 milioni di dollari (circa 96 milioni di euro, ndr) che ha allertato la popolazione di fronte all’eventualità sempre più alta di un possibile attacco missilistico subito o lanciato verso la Corea del Nord. «I nuovi apparati verranno assorbiti e aggiunti alla propria dotazione senza alcuna difficoltà», spiegano le forze di Difesa giapponesi in una nota.

