AUTO SUI PASSANTI A LONDRA/ Attentato al Museo di Storia Naturale: molti feriti, un arresto (ultime 7 ottobre)

Terrorismo a Londra, immagini di repertorio (Foto: Lapresse)

Ripiomba nel terrore la città di Londra, da alcuni minuti a questa parte alle prese con una nuova allerta attentato. Come riportato dalla BBC, infatti, una macchina avrebbe investito dei passanti nei pressi del Museo Nazionale di Storia Naturale. Dalle prime notizie che filtrano in questi minuti di grande apprensione sarebbero diversi i feriti rimasti a terra sul marciapiede su cui sorge il famoso museo londinese, con la polizia che sarebbe subito accorsa sul luogo del presunto attentato provvedendo a transennare la zona incriminata. Alcuni media inglesi sottolineano come un uomo, con ogni probabilità il conducente della vettura che ha falciato la folla, sarebbe stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine. Sulla zona stanno sorvolando gli elicotteri della polizia per verificare la presenza di eventuali complici in fuga.

IL PRESUNTO TERRORISTA

C'è un clima di grande paura in questo momento a Londra, dopo che poco fa un'auto è salita sul marciapiede nella zona del National History Museum ferendo diverse persone. Secondo la polizia i feriti non sarebbero gravi ma nel frattempo è già diventata virale la foto diffusa dall'account Twitter della BBC che dovrebbe appartenere al presunto terrorista. Si tratta di un giovane di colore che nello scatto in questione viene ritratto mentre è immobilizzato pancia a terra da diversi agenti. Per quanto gli inquirenti in questa fase descrivano l'accaduto come "un incidente", visti i precedenti nella capitale inglese - anche recenti - la sensazione è quella che si tratti di un nuovo attentato. Cliccando qui il video della situazione nei pressi della zona interessata dal presunto attacco: sotto la foto del potenziale terrorista arrestato dalla polizia inglese.

#BREAKING: A suspect has been detained* after hitting & injuring many people with his car outside a museum in #London. pic.twitter.com/gPoQWedd86 — Breaking News (@BreakingNGlobal) 7 ottobre 2017

© Riproduzione Riservata.