AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sul Brennero (ultime notizie, oggi 7 ottobre)

Traffico Autostrade - La Presse

Gravissimo incidente nella giornata di ieri sull'autostrada del Brennero dove un uomo è stato travolto da un'autovettura. Questi era sceso dalla sua macchina perché tamponato in direzione sud poco prima del casello Verona nord. Pare che questi, come riporta Il Gazzettino, d'istinto sia sceso proprio per l'incidente senza essere visto da un'altra automobile che accorreva. Ora è ricoverato in condizioni molto gravi e al momento non ci sono notizie sulla possibilità se ce la possa fare o meno. Di sicuro è l'ennesima brutta storia che raccontano le autostrade italiane anche se stavolta tutto quello che è accaduto era molto difficile da evitare dall'autista della macchina che ha investito l'uomo sceso di colpo dal suo veicolo. C'è però da dire che le dinamiche precise della situazioni vanno ancora chiarite bene e staremo a vedere quello che potrà emergere anche nella giornata di oggi quando si aspetta un bollettino medico sulle condizioni del ferito.

CANTIERI E MALTEMPO: IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE

La notte che ha portato alla giornata di oggi, sabato 7 ottobre 2017, sicuramente ha raccontato diverse situazioni complicate e che potrebbero regalare difficoltà anche nella mattinata. Per questo è sempre consigliabile controllare il portale istituzionale, Autostrade.it, che è aggiornato sempre in tempo reale e che ci fornisce consigli molto importanti per evitare il traffico. Tra i problemi da rilevare ci sono anche quelli legati al maltempo che in questi giorni sta diventando dilagante. Si parte dall'A1 Roma-Napoli dove troviamo vento forte tra Cassino e Caianello per poi arrivare all'A12 Roma-Civitavecchia dove invece la situazione è stata ravvisata tra Bivio A12/A Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto. Non va dimenticato poi che proprio oggi dovrebbero tornare a farla da protagonista in tutta Italia i temporali. Nella notte poi sull'A7 Milano-Serravalle-Genova al chilometro 131.7 direzione Genova è stato chiuso il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia che ha riaperto solo alle sei.

© Riproduzione Riservata.