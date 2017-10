KATIA GHIRARDI/ Video di Intesa San Paolo, l'elogio della normalità è trasversale

Katia Ghirardi

Katia Ghirardi è stata senz’altro la donna della settimana, con il suo video “virale” (o divenuto tale a sua insaputa) che ha sicuramente fatto discutere. Sono fioccate le parodie su YouTube, il video originale ha avuto milioni di visualizzazioni e la canzoncina motivazionale che Katia canta con i suoi ragazzi della sua filiale di Castiglione delle Stiviere è stato remixato e reinterpretato in ogni salsa. Si è parlato però anche molto di bullismo, sul fatto che tutte queste attenzioni potrebbero aver disorientato Katia. Molti vip hanno parlato di fare attenzione all’effetto-Cantone, la ragazza suicidatasi dopo che un suo video (in cui però era impegnata in atti espliciti sessuali) era sfuggito dal controllo, visto praticamente da tutta Italia. Katia nei particolari ricavabili sui social sembra una persona semplice, madre di un bambino, lavoratrice onesta e tranquilla, tifosa della Fiorentina e poco attenta alla mondanità. Per questo tanta attenzione è stata vista come bullismo.

ALESSANDRO CATTELAN ELOGIA KATIA GHIRARDI

Molte voci si sono levate per preservare la privacy di Katia, a partire da Selvaggia Lucarelli fino a Massimo Gramellini e, nella serata di venerdì, anche da J-Ax con un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Ma c’è anche chi ritiene che nei confronti di Katia, a parte qualche haters sui social che si è lasciato andare agli insulti solo per disturbare da vero troll di internet, non si stia facendo nulla di male. Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor e della trasmissione “Catteland” su Radio Deejay, proprio in radio da un paio di giorni si è prodotto in un vero elogio della normalità a favore di Katia, parlando di attenzioni che alla fine sono affettuose e soprattutto del portentoso effetto-marketing che il video di Katia ha creato in favore di Intesa San Paolo. E così ha anche invitato Katia a fare un salto a Radio Deejay, magari portando anche qualcosa da mangiare che non guasta mai: una bella festa potrebbe essere l’idea per mettere la ciliegina sulla torta vista nel video.

