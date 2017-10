Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto 7 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 120/2017)

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera aprono i battenti ad una nuova ondata di premi che sta per sbarcare su tutte le regioni della nostra Italia. Le combinazioni vincenti sono sempre più facili da indovinare, non tanto perché qualche giocatore sia dotato di una sfera di cristallo, ma per le diverse modalità con cui giocare la nostra schedina. Dalla ricevitoria ai servizi online della Sisal, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Così come per i premi, che possono essere spesso più che consistenti. Nella precedente estrazione, la ruota di Roma ha regalato infatti diversi premi in palio a tantissimi giocatori, a partire dalla vincita più alta dell'appuntamento del Lotto. Una quaterna da più di 50 mila euro ha permesso ad un appassionato di Fondi, in provincia di Latina, di portare a casa un bottino significativo, mentre 27 mila euro sono stati assegnati ad un vincitore di Cattolica, in provincia di Rimini, che ha centrato un terno. E sempre un terno ha premiato un appassionato di Roma con più di 23 mila euro, per un montepremi totale del gioco che ha oltrepassato la sogna dei 4,5 milioni di euro. 50 mila euro anche per il primo vincitore del 10eLotto, che nell'ultima estrazione ha portato fortuna a Modena. Roma, Paternò, in provincia di Catania, e Palermo hanno invece portato in gloria tre appassionati che sono riusciti a realizzare il premio da 20 mila euro. In totale, il montepremi del gioco Sisal distribuito nell'ultimo concorso è stato di più di 25 milioni di euro, che aumentano fino a 2,9 miliardi se si considerano le vincite registrate dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è pronto a metterci alla prova con il suo nuovo concorso ed a premiare i più fortunati con i suoi ricchi premi. I giocatori sono già in attesa di conoscere i numeri vincenti, ma molti appassionati devono ancora completare la schedina. L'imbarazzo della scelta è grande se si parla di numeri, specialmente perchè è proprio da essi che dipende l'esito della nostra giocata. La smorfia napoletana accorre ancora una volta in nostro aiuto, grazie all'analisi della news scelta per la nostra Rubrica di oggi. Parliamo di acquisti vincenti e di occasioni improvvise date dai mercatini dell'usato. Capita spesso di trovare un vero affare in questi luoghi così pittoreschi, ma due studenti della Florida non si aspettavano di certo un simile risultato. Spulciando fra gli abiti di seconda mano, i due ragazzi hanno infatti trovato dei vestiti della NASA e li hanno acquistati per poco più di un dollaro, scoprendo poi che secondo gli esperti potrebbero avere un valore di 5 mila dollari. Non deve essere un caso che uno dei due studenti sia un 'figlio d'arte': i genitori lavoravano nel reparto comunicazioni dello Shuttle ed il nonno ha operato anche sulla navetta della NASA. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la tuta, 54, l'affare, 1, il mercato, 63, l'usato, 13, e l'occasione, 82. Come Numero Oro scegliamo invece lo spazio, 39.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire e in questo concorso metterà in palio 43,2 milioni di euro. Una cifra significativa che potrebbe trovare il relativo vincitore, anche se gli appassionati della Sisal possono comunque contare anche sulle quote minori. Nell'ultimo appuntamento con il gioco il 5 ha superato se stesso ed ha superato gli 81 mila euro rendendo felici due fortunelli. Importante anche il premio del 4+, che ha superato i 57 mila euro ed ha premiato due vincitori. Si alza anche la quota del 3+, con un premio da 3.652 euro destinato a 60 giocatori, mentre 574,67 euro a testa sono stati vinti da 318 appassionati che hanno indovinato il 4. I vincitori del tre sono stati invece 14.143 ed hanno ottenuto 36,52 euro cadauno in premio, contro i 6,27 euro che il 2 ha regalato a 247.360 giocatori. Il premio della quota standard più piccola si è distaccato così dalla soglia minima del corrispondente SuperStar. Lo 0+ ha infatti distribuito i 5 euro del suo premio a 17.135 giocatori, mentre 7.059 vincitori sono riusciti a centrare i 10 euro dell'1+. 100 euro a testa, infine, per gli appassionati che sono riusciti a realizzare il 2+: in tutto i vincitori sono stati 972.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' tempo di Jackpot e SuperEnalotto, un binomio che per tre volte alla settimana permette a tanti giocatori di tentare la Fortuna. Non bisogna dimenticare quindi di giocare la propria schedina, ma anche di pensare fin da ora ad un modo per spendere parte del nostro tesoretto. Ad evitare che tutto questo diventi un problema ci pensa la nostra Rubrica, che anche oggi ha scelto per voi un progetto di KickStarter. Parliamo ancora di robotica, vero trend degli ultimi anni, e di T-BOTS. Un robot in grado di mettere alla prova la nostra creatività, grazie ad una combinazione di giroscopi e chip in grado di far stare il nostro gioiellino in perfetto equilibrio. L'analisi dei dati permette infatti a T-BOTS di mantenere il bilanciamento costante, il tutto tramite l'uso degli ultrasuoni posizionati nei moduli oculati. 46 giorni di tempo per riflettere sul progetto a 100 mila sterline ancora da raggiungere per il goal. I numeri vincenti? Ci vorranno ancora pochi minuti e li conosceremo!

