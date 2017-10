METEO/ Sabato e domenica di tempo mite un po' ovunque (oggi, 7 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO DOMENICA 8 OTTOBRE

Se la giornata di oggi per quanto riguarda le previsioni del tempo ci parla di sole un po' ovunque quella di domani, domenica 8 ottobre 2017, potrebbe essere leggermente diversa. Infatti il paese sarà dominato dal cielo coperto anche se non è previsto nemmeno per domani il ritorno di temporali intensi come visti all'inizio della settimana. Le uniche precipitazioni le vedremo in mattinata sulla Valle d'Aosta e nel pomeriggio sul Trentino Alto Adige dove si ripeterà quanto visto oggi nelle prime ore della giornata e cioè pioggia mista a neve che impedirà al ghiaccio di attecchire sulla terra. Le temperature continueranno a scendere con le minime che saranno addirittura attorno ai sette gradi centigradi, mentre nel pomeriggio saliranno ancora anche se non come oggi con le massime che sono previste attorno ai ventitré di Catania ancora una volta. Staremo poi a vedere cosa accadrà la prossima settimana quando dovrebbe tornare protagonista il maltempo.

SABATO DI BEL TEMPO, PIOGGIA AL SUD

Le previsioni del tempo stupiscono ancora un po' tutti con un'altra giornata oggi, sabato 7 ottobre 2017, di bel tempo e sole un po' ovunque. Si parte dalla mattinata dove vedremo anche pioggia su Calabria e Puglia, ma con temporali solo ed esclusivamente sulla Sicilia. Invece nelle prime ore della giornata cadrà un po' di neve sul Trentino Alto Adige che però non attecchirà a causa della caduta mista a pioggia. Nel pomeriggio la situazione migliorerà perché anche là dove prima c'erano piogge tornerà il sole. Anche le temperature stupiscono visto che siamo ormai in autunno spedito. Se nel mattino le minime saranno molto basse con appena cinque gradi centigradi ad Aosta e diverse città sotto i dieci gradi le massime nel pomeriggio saliranno fino a 24 gradi a Catania. Sicuramente non ci aspettavamo un periodo così mite e con tanto sole su tutta la nazione, anche se il maltempo rimane sempre e comunque dietro l'angolo.

© Riproduzione Riservata.