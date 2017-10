ORA LEGALE 2017/ Quando torna l'ora solare? Ecco come spostare le lancette il 29 ottobre

Ora legale 2017

Pronti a salutare l'ora legale? Ottobre è il mese scelto per il cambio dell'orario: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 bisognerà infatti spostare le lancette per accogliere l'ora solare. Buone notizie: si dormirà un'ora in più: le 3.00 si trasformeranno automaticamente nelle 2.00. Chi non usa gli orologi non digitali deve spostare all'indietro le lancette. D'altra parte si avranno 60 minuti in meno di luce: questa è l'altra faccia della medaglia del passaggio dall'ora legale a quella solare. In passato non c'era la necessità di fare questa netta distinzione: nelle civiltà agricole a dettare i ritmi della giornata era la stella più amata, quindi ci si alzava all'alba e si lavorava fino a quando se ne aveva la forza. Per gli antichi romani, invece, la prima ora del giorno era quella successiva al sorgere del sole, a prescindere dall'evento astronomico che si verificava. Con l'avvento dell'età industriale e la necessità di produrre anche al buio, si decise di "giocare" con la luce per risparmiare energia. Fu Benjamin Franklin uno dei padri dell'ora legale: sul Journal de Paris venne pubblicata la sua idea, cioè di forzare la gente a svegliarsi in anticipo per sfruttare la luce del sole.

CENNI STORICI SULL'ORA SOLARE

L'idea di spostare gli orologi in avanti di due ore venne all'entomologo e astronomo neozelandese George Vernon Hudson, che la presenterà alla Società Filosofica di Wellington nel 1895. L'idea però non ebbe successo, quindi gli onori spettano al costruttore britannico William Willet che anni dopo riprese la teoria e riuscì a fare breccia nelle istituzioni, facendo leva anche sulle esigenze economiche innescate dalla Prima guerra mondiale. Il via libera al "British Summer Time", l'equivalente dell'ora legale, fu dato dalla Camera dei Comuni nel 1916. E così le lancette furono spostate un'ora in avanti. Poi a seguire adottarono questa soluzione diversi Paesi, tra cui Regno Unito e Italia, verificando i benefici del risparmio energetico. L'ora legale in Europa è regolamentata da un protocollo che stabilisce che il cambio dell'ora deve avvenire l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre.

L'ORA LEGALE È DA ABOLIRE?

Manca meno di un mese al ritorno dell'ora solare, ma l'ora legale potrebbe non tornare più. Ci sono diverse ragioni per le quali sarebbe meglio abbandonarla: la ricerca scientifica, ad esempio, si è occupata delle sue conseguenze negative. Si parla, ad esempio, di un incremento degli incidenti stradale di entità variabile durante la prima settimana dopo l'introduzione dell'ora legale. Inoltre, come riportato dallo psicofisiologo Luigi De Gennaro per HuffPost, diminuisce l'efficienza lavorativa e aumenta la probabilità di incidenti sul lavoro. Subiamo influenze negative sulla salute, in particolare gli adolescenti hanno ancora più problemi nel rendimento scolastico. Con il passare degli anni sta aumentando l'attenzione dell'opinione pubblica sulle conseguenze negative dell'ora legale, abolita per sempre in Russia nel 2014 da Vladimir Putin. L'unico contento dell'ora legale sembra essere il koala australiano, visto che il passaggio dell'ora legale avrebbe portato a una diminuzione degli animali investiti da auto a causa del maggior numero di ore di luce a disposizione.

