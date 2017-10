TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Toscana, sisma M 3.0 a Pisa (7 ottobre 2017, ore 15.20)

Terremoto oggi, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Scossa di terremoto in Toscana: oggi è stato registrato un sisma in provincia di Pisa. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) lo ha segnalato alle 13:36 di oggi, sabato 7 ottobre 2017. L'epicentro del terremoto si trova vicino Pomarance, ma è stato localizzato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.27, longitudine 10.89 e con ipocentro attestato a 8 chilometri di profondità. Il sisma è stato di magnitudo M 3.0 sulla Scala Richter. Entro i 20 chilometri dall'epicentro si trovano anche i seguenti Comuni: Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli, Monterotondo Marittimo, Casole d'Elsa, Volterra, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val di Cecina e Montieri. Poco fa, invece, una scossa di terremoto di magnitudo M 2.0 in Umbria: l'epicentro è stato localizzato vicino Norcia, ma per fortuna parliamo di un'intensità sismica che non ha provocato danni a cose e persone.

ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.7 A L'AQUILA

La giornata odierna è stata ricca di scosse di terremoto, ma per fortuna nessuna di intensità tale da destare particolare preoccupazione. Una di magnitudo M 2.7 sulla scala Richter è stata registrata alle 03:08 dall'INGV nelle Marche, in provincia di Macerata. L'epicentro del sisma è stato individuato a Fiordimonte, a latitudine 43.01, longitudine 13.1 e ad una profondità di 8 chilometri. Fiastra, Pieve Torina, Pievebovigliana, Acquacanina, Ussita, Monte Cavallo, Visso, Muccia e Bolognola sono i Comuni che si trovano entro i 10 chilometri dall'epicentro del sisma. Ma la terra oggi, sabato 7 ottobre, ha tremato anche in Abruzzo, e in particolare in provincia dell'Aquila, dove una scossa di magnitudo M 2.7 è avvenuta a Scanno alle 05:22. L'epicentro del terremoto - a latitudine 41.87, longitudine 13.82 e ad una profondità di 18 chilometri - si è verificato vicino Pescasseroli, Villalago, Bisegna e Opi.

