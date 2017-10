TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, stampa Russia: “Kim prepara test missilistico verso gli Usa”

Terza Guerra Mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La giornata di ieri sarà ricordata per tanto tempo come il “simbolo” dell’ultimatum lanciato dall’Onu in piena crisi pre-terza guerra mondiale: siamo sinceri, pensate davvero che le Nazioni Unite non abbiano davvero nessuna voce in capitolo nella scelta del premio Nobel per la Pace, il più mediatico e “simbolico” esistente tra le tante prestigiose onorificenze nei campi scientifici ed economici? Ebbene, con il Nobel andato all’Ican, la campagna per il disarmo dalle armi nucleari, l’appello della comunità internazionale contro la minaccia nucleare di Stati Uniti e Corea del Nord si è fatto consistente. Intendiamoci, sia Kim che Trump assieme ai principali attori della crisi sul Pacifico del Nobel a Ican potrebbero farsene un bel “baffo” eppure è un ennesimo capitolo nella lunga e sfibrante sfida al “dialogo” che ancora non arriva tra il folle regime di Pyongyang e gli Stati Uniti d’America. Una notizia giunta ieri sera conferma una volta di più di come questo “rapporto” richiesto da Onu, Russia e Cina ancora non è pronto ad arrivare: secondo l’agenzia russa Ria Novosti, «La Corea del Nord starebbe preparando il test di un missile a lungo raggio che si ritiene possa raggiungere la costa occidentale degli Stati Uniti». La conferma arriva anche dal membro della commissione affari istituzionali della Duma, Anton Morozov, che ha visitato Pyongyang dal 2 al 6 ottobre scorsi: «Stanno preparando nuovi test di un missile a lungo raggio. Ci hanno anche dato calcoli matematici secondo i quali ritengono che il loro missile possa colpire la costa occidentale degli Stati Uniti. Per quanto abbiamo capito, intendono lanciare un missile a lungo raggio nel prossimo futuro. E, in generale, le loro intenzioni sono abbastanza bellicose». Forse, c’è bisogno di qualcosa di ancora più forte del Nobel alla Pace…

L’ITALIA E IL MAXI-PONTE TRA USA, CINA E RUSSIA

La Corea del Nord e lo scontro mondiale con l’Occidente spaventa e non poco la Comunità Europea e la stessa Italia che all’interno dell’Onu e dell’Ue svolge da sempre un tentato ruolo di dialogo e “ponte” tra istanze opposte (anche perché non abbiamo ormai da anni una forza militare e commerciale tale da far sentire la voce “più grossa”). In una riunione ieri pomeriggio al Quirinale, il Consiglio Supremo di Difesa del nostro governo ha emesso un comunicato in cui da un lato condanna a sua volta le minacce di guerra mondiale del regime di Kim Jong-un, ma dall’altro tenta un disperato (e fragile) “ponte” tra le massime superpotenze impegnate nella crisi in Corea del Nord. «Valutando gli sviluppi della situazione coreana, i cui esiti possono essere di grande importanza per la tenuta degli equilibri internazionali e, in particolare, del trattato di non proliferazione nucleare», riporta il Consiglio Supremo di Difesa, prima di concludere con un invito alla Comunità Internazionale, «ferma condanna delle iniziative provocatorie del regime di Pyongyang, ma allo stesso tempo auspichiamo una soluzione positiva della crisi e, a tal fine, una sempre più stretta cooperazione tra Europa e USA, nonché con Cina e Russia».

© Riproduzione Riservata.