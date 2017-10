17ENNE IN COMA DOPO LITE IN DISCOTECA/ Roma, Eur: identificati i giovani coinvolti, anche minorenni e ragazze

Immagine di repertorio

Sono stati identificati dalle forze dell'ordine i ragazzi coinvolti nella lite fuori da una discoteca dell'Eur, a Roma e che ha visto protagonista un giovane 17enne lo scorso sabato all'alba. Il ragazzo era stato dato inizialmente per scomparso ma poi è stato ritrovato qualche ora più tardi nel parcheggio di viale Asia della "Nuvola" di Fuksas. Ora, come rivela Repubblica.it, il 17enne è in coma e verte in condizioni gravissime. In merito ai giovani identificati, sarebbero in tutto dieci e tra loro comparirebbero anche alcuni minorenni e delle ragazze. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe scaturita tra due comitive di ragazzi che si conoscevano tra di loro per futili motivi. Una discussione nata in strada, fuori dal locale Room 26, la quale avrebbe preso il via probabilmente per una ragazza o per un drink. Dopo essere rimasto vittima di una scazzottata, il 17enne sarebbe scappato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane sarebbe stato quindi inseguito inizialmente da due ragazzi con cui aveva litigato e poi da qualche amico che però ne avrebbero perso le tracce all'altezza di viale Europa.

CONDIZIONI GRAVI MA STABILI

A quel punto, sempre stando a quanto emerso dal lavoro degli inquirenti, il giovane avrebbe scavalcato la recinzione del parcheggio. Ad immortalarlo sarebbe una telecamera di video sorveglianza che ha fissato gli attimi in cui saliva sulla rampa elicoidale e la successiva caduta da un'altezza di circa 7 metri. Non sarebbe ancora chiara, tuttavia, la natura delle lesioni gravissime riportate dal 17enne e che potrebbero essere state provocate dalla caduta o forse dal pestaggio. Al momento le condizioni del ragazzo appaiono gravi ma fortunatamente stabili. La vittima sarebbe in coma farmacologico a causa di un trauma cranico, toracico e addominale causato, secondo i medici, con ogni probabilità proprio dal volo di 7 metri e dalla caduta sull'asfalto. A seguire le indagini attorno al caso è il commissariato di polizia Esposizione, che si sta occupando della ricostruzione di quanto accaduto con l'ausilio delle immagini delle telecamere della zona.

© Riproduzione Riservata.