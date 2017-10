AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: veicolo in avaria sull'A3 (ultime notizie, oggi 8 ottobre)

Nuvole - La Presse

Sull'A3 Napoli-Salerno nella notte si è verificata una situazione piuttosto complicata che ha creato disagi notevoli. Come riportato dal portale istituzionale, Autostrade.it, infatti si è verificata una situazione di traffico rallentato attorno alle 00.39 che potrebbero portare delle conseguenze in questo senso anche alla mattinata di oggi domenica 8 ottobre 2017. Questo perché un veicolo in avaria ha creato disagio a chi percorreva l'A3 al chilometro 3.6 direzione Reggio Calabria tra San Giovanni e il Bivio A3/A1 Milano-Napoli. L'intervento degli addetti ai lavori di Autostrade per l'Italia è stato immediato, come sempre, ma comunque non è molto semplice spostare un veicolo in avaria dalla carreggiata soprattutto di notte. Per questo potrebbero esserci altri problemi, magari legati anche alla chiusura del tratto in questione. L'unica soluzione è tenere sempre sotto mano il portale per capire se ci saranno delle novità in merito.

AUTOSTRADE: MALTEMPO E CANTIERI

Sono diverse le situazioni particolari da tenere in considerazione per chi vorrà prendere nella mattinata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, l'autostrada. Per questo è sempre consigliato di consultare il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e offre spesso anche dei consigli per evitare il traffico. Fino alle ore 20 del 12 ottobre rimarrà chiuso al traffico Bivio Complanare/A21 Brescia sul Raccordo Piacenza sud - A1. Un problema che probabilmente porterà dei problemi anche per stamattina. E' consigliato prendere l'entrata Piacenza Ovest sull'A21 Torino-Piacenza-Brescia per chi va verso Brescia, mentre è consigliato se si viene da Bologna uscire a Piacenza Sud. Attenzione poi al maltempo che nonostante oggi non dovrebbe piovere potrebbe complicare le cose con il vento. Questo è stato persistente ieri sull'A14 Pescara-Taranto tra Termoli e il bivio A14/SS Appia e sull'A16 Napoli-Canosa tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto.

© Riproduzione Riservata.