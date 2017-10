IL SANGUE SI DONA O SI COMPRA?/ Avis Campania, donazioni illegali? Si dimette vicepresidente (Le Iene Show)

Le Iene sul caso Avis-Campania (LaPresse)

Bufera sull’Avis in Campania pronta a scattare: il servizio che andrà in onda questa sere su Le Iene Show sulla gestione della raccolta del sangue nel Napoletano rischia infatti di creare uno scandalo con echi ben più che partenopei, o almeno questo è quello che appare guardano il materiale raccolto e denunciato dalla iena Ismaele La Vardera nel servizio-inchiesta che tra qualche ora andrà in onda su Italia 1. L’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è la grande associazione che da anni gestisce l’adeguata disponibilità di sangue e componenti in tutta Italia, un lavoro prezioso e importantissimo che permette la raccolta e la distribuzione di sangue su tutto il Paese e senza ricevere denaro né per donatori né per gli stessi volontari. Ecco il problema però sorge in Campania, con Le Iene che indagano sul perché in tutte le regioni italiane i centri di raccolta sono a centinaia e nella regione campana solo 9- «Ce ne sono solo 9 perché c’è stato un problema apparentemente esclusivamente burocratico. […] La Sicilia, il Lazio, la Calabria, la Lombardia hanno centinaia di unità di raccolta. In Campania siamo ancora agli ultimi posti. Siamo costretti in qualche caso a importare sangue dalle altre regioni. […] In Campania siamo ancora costretti a utilizzare molto le autoemoteche(ndr, camper attrezzati per la donazione di sangue)», ha spiegato a La Vardera l’ex vice presidente di Avis Campania, Leonardo De Rosa.

LE ACCUSE ALL’AVIS CAMPANIA

Le accuse che il programma di Mediaset lancia nei confronti dell’Avis Campania sono gravissime e come tali andranno ovviamente verificate con gli organi della Procura: in pratica, come mostrano le immagini nascoste de Le Iene, in una delle autoemoteche a Napoli (davanti alla Stazione Centrale) non verrebbero rispetti alcuni requisiti chiave per legge. «Le immagini mostrano come la donazione verrebbe consentita ad un ragazzo che dichiara di aver fatto un tatuaggio tre mesi prima, nonostante la legge dica che ne devono passare 4 di mesi. E ancora, a un altro giovane verrebbe permesso il prelievo di sangue, nonostante non abbia con sé il documento d’identità», spiegano ancora le stesse Iene nel lancio del servizio di questa sera. Le conseguenze potenzialmente dannose per la salute con uno scarso controllo sono però solo la punta dell’iceberg dei problemi che presenti nella regione campana per la gestione di raccolta del sangue. Su tutte infatti, il “problema” gravita attorno alla famiglia Pecora: ci sarebbe infatti una sorta di “monopolio” regionale nella gestione dell’Avis e con numerosi punti “oscuri”. «In Campania su 25 autoemoteche accreditate, 16 appartengono alla famiglia Pecora», spiega ancora De Rosa, «Dietro a quella sacca c’è un rimborso che viene poi riconosciuto alle AVIS. Ogni sacca di sangue viene rimborsata intorno a 70 euro». Intervistando due giornalisti che da tempo lavorano sul caso-Avis - Giusy Cavallo e Michele Finizio - la iena scopre che «Un giorno abbiamo ricevuto un plico di documenti molto ben dettagliati. […] AVIS Basilicata aveva cominciato a rivolgersi a questa azienda napoletana, la Hemotrans. Dalla misura camerale abbiamo capito che Hemotrans appartiene a Raffaele e Luca Pecora che sono figure di spicco dell’AVIS Campania. […] Hemotrans acquistava da altri e rivendeva ad AVIS Basilicata».

LE DIMISSIONI DI PASQUALE PECORA (AVIS NAZIONALE)

Le accuse sono così gravi che La Vardera si dirige direttamente da Pasquale Pecora, vicepresidente Avis Nazionale nonché figlio di Raffaele Pecora (attuale presidente Avis Campania). L’altro fratello, Luca, è il presidente di Avis Ercolano mentre il cognato di Pasquale è il presidente di Avis Casoria. Insomma, una famiglia che controlla in larga parte la gestione del sangue in Campania (ma fin qui non ci sarebbe nulla di grave o illegale). «L'età, il peso, l'altezza sono le condizioni minime perché un donatore possa donare il sangue, poi ci sono delle restrizioni che fa la visita del medico: antibiotici, farmaci ipertensivi, ce ne sono diversi», spiega Pecora alla iena che lo incalza su possibili illegalità nelle sue autoemoteche. Dopo però vengono mostrate le immagini e Pasquale Pecora si scurisce in volto: «Identifichiamo l’autoemoteca, il medico lo sospendiamo, prendiamo provvedimenti, facciamo la comunicazione alla Direzione Sanità», dice molto irritato il vicepresidente nazionale davanti alle gravi immagini appena osservate. Ammette che le strutture in Campania siano gestite da alcuni membri della sua famiglia, «ma nelle strutture AVIS è frequente che ci siano moglie, marito, cugino ecc.», e poi promette che parlerà col Consiglio Nazionale per comunicare quanto di grave scoperto dalle Iene. Addirittura i due vanno insieme al Consiglio Nazionale a Roma e Pecora spiega come sarebbe pronto a dimettersi: «guarda… sinceramente… Penso di sì. L’Associazione è la cosa più importante. […] Parlerò col Presidente della situazione specifica che mi riguarda e delle possibilità delle mie dimissioni». Altre interviste e altri punti “oscuri” verranno mostrati durante il servizio, che si concluderà con una tentata intervista al presidente della Campania, Vincenzo De Luca che però pare abbia preferito per ora non rispondere.

© Riproduzione Riservata.