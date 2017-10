INCIDENTE STRADALE/ Roma, Garbatella: grave un 25enne investito da un’auto (oggi 8 ottobre 2017)

Incidente stradale

Grave incidente stradale avvenuto questa notte in piena Roma Capitale, presso il quartiere popolare della Garbatella: attorno a mezzanotte un ragazzo di 25 anni è stato investito da un’auto in via Rosa Guarnieri Carducci, presso l’incrocio con Via Rosa Raimondi Garibaldi. Purtroppo per lui il colpo è stato violentissimo e il sabato sera da festa si è trasformato in una mezza tragedia: ora infatti il giovane è ricoverato in gravi condizioni e prognosi riservata all’ospedale San Camillo. La dinamica è ancora tutta da chiarire visto che pare il ragazzo fosse sul marciapiede, anche se di testimoni al momento non ne sono comparsi e gli inquirenti non hanno rilasciato aggiornamenti in questa prima parte della mattina: secondo quanto spiega Roma Today per l’investitore automobilista, che si è fermato per prestare i primi soccorsi, è stato sottoposto l’esame alcolemico di rito ed è risultato negativo. Tra oggi e ieri la Garbatella ha visto un altro investimento molto serio, con una 80enne colpita da un camion sulla Prenestina, e morta purtroppo qualche ora prima dell’incidente del 25enne.

VERONA, SCOOTER CONTRO UN CAMPER

Dopo i due investimenti di Roma, la giornata di domenica si apre con un altro incidente, per fortuna meno grave, avvenuto a Verona precisamente in centro città tra via Centro e Borgo Roma: un giovane maggiorenne con il suo scooter è andato a sbattere contro un camper parcheggiato riportando diverse ferite serie ma che non ne compromettono il rischio della vita. Anche qui come a Roma intervento repentino dell’autoambulanza che sul posto ha verificato le condizioni del ragazzo prima di trasferirlo in urgenza all’ospedale di Borgo Trento. I vigili intanto stanno cercando di comprendere la dinamica, con il giovane che potrebbe aver perso il controllo per una distrazione o per evitare un’altra auto, non segnalata però nei primi racconti dei pochi testimoni sul luogo.

© Riproduzione Riservata.