METEO/ Non piove, ma è arrivato il freddo! (oggi, 8 ottobre 2017)

Nuvole - La Presse

Non pioverà nella giornata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, ma è arrivato il freddo che ci condurrà direttamente al pieno autunno prima di salutarlo per accedere in inverno. Sicuramente la giornata sarà piuttosto pesante soprattutto in mattina con un repentino crollo delle temperature rispetto agli scorsi giorni. Le minime ci parlano di addirittura cinque gradi centigradi a L'Aquila, ma saranno molte le province dove si vivranno situazioni anche critiche. Sei gradi sono previsti per Campobasso e Potenza, sette ad Aosta, otto a Torino e Perugia. Le cose andranno meglio nel pomeriggio quando l'area si farà più calda, ma sicuramente meno di quello che avevamo visto già ieri. Le massime arriveranno ai ventitré gradi di Catania con il termometro che segnerà ventidue a Palermo Bologna e Bolzano. Questo clima gelido porterà poi a ulteriori abbassamenti di temperatura nell'arco della prossima settimana quando vedremo il ritorno anche dei temporali.

PREVISIONI METEO: NON PIOVE, MA CHE FREDDO!

La giornata di oggi sarà abbastanza serena per quanto riguarda le previsioni del tempo. Il meteo infatti ci parla di temperature rigide, da autunno avanzato, ma anche di sole su quasi tutto il paese. Le uniche precipitazioni le vedremo nella mattinata su Aosta e durante tutta la giornata sull'alta Lombardia e il Trentino Alto Adige dove in mattinata ci sarà un po' di neve che però non sarà in grado di attecchire vista la caduta contemporanea proprio dell'acqua. Il cielo sarà più coperto sul versante tirrenico nella mattinata, mentre le nubi diventeranno sparse lungo il resto della giornata. Le correnti si muoveranno da nord verso sud con anche la possibilità di mari mossi, ma almeno in questo senso non ci dovrebbero essere grandi complicazioni. Sicuramente la giornata di oggi sarà abbastanza tranquilla anche se forse sarà il caso di iniziare a pensare di ritirare fuori l'abbigliamento invernale.

