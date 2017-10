ONOREVOLE MARIO CARUSO/ Video, lavoro in nero in Parlamento: la stagista va da Laura Bordini (Le Iene Show)

Parentopoli e lavoro in nero in Parlamento (Le Iene Show)

Le Iene Show tornano ad occuparsi del caso Parentopoli e del lavoro in nero in Parlamento. Il servizio di qualche giorno fa ha scatenato tantissime polemiche, ma l'inchiesta della Iena Filippo Roma non è terminato. Nella puntata di oggi, domenica 8 ottobre, che andrà in onda in prima serata su Italia 1, verranno messi in luce altri aspetti della vicenda. Una ragazza aveva raccontato al programma di aver lavorato gratis, e senza contratto, come portaborse per l'onorevole Mario Caruso, il quale avrebbe assunto come assistente il figlio di Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa. Dopo la messa in onda del servizio, Rossi ha deciso di rimettere le deleghe conferitegli dal ministro della Difesa. Questa settimana la Iena Filippo Roma ha provato a capire come la giovane avrebbe ricevuto il tesserino per entrare all'interno degli uffici di Montecitorio. Inoltre, l'inviato del programma condotto stasera da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani, ha accompagnato la ragazza dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, e dai quattro vicepresidenti, Marina Sereni, Roberto Giachetti, Luigi Di Maio e Simone Baldelli. C'è grande curiosità allora circa le reazioni dei rappresentanti istituzioni al caso che tanto ha fatto discutere in questi giorni, così come c'è voglia di scoprire altri aspetti di una vicenda incredibile, ma che d'altra parte non sorprende del tutto i telespettatori.

"ALLA GOGNA CON UN FIGLIO DISOCCUPATO E UNO PRECARIO"

L'onorevole Mario Caruso ha rimesso le deleghe conferitegli dal ministro della Difesa dopo la messa in onda del servizio de Le Iene Show, mentre Domenico Rossi ha respinto l'accusa di aver fatto assumere il figlio dal collega. «25 ore di viaggio e una settimana di gogna mediatica, sogno una doccia e di riabbracciare mia moglie e i miei figli», ha dichiarato dopo essere rientrato a Roma in seguito a una missione istituzionale in Australia. Coinvolto in una vicenda di nepotismo, sfruttamento del lavoro e presunte molestie emersa da un servizio de Le Iene Show, Rossi fatica a comprendere l'accanimento nei suoi confronti. Le polemiche sono scoppiate a causa della denuncia di Federica B., la stagista a cui è stato negato un contratto e che ha lavorato gratuitamente per un anno e mezzo. Uscita allo scoperto, la giovane ha raccontato che il figlio di Domenico Rossi, Fabrizio, è stato assunto dall'onorevole Mario Caruso come collaboratore parlamentare. «Non capisco tutto questo accanimento su di me. Avere un figlio disoccupato e un altro con un contratto precario a 450 euro al mese a 33 anni: sarebbe questo lo scandalo?», la confidenza di Domenico Rossi, riportata da Repubblica, a chi gli era vicino. «Non ho fatto nulla di illegale», ha ribadito. E intanto ha rimesso le sue deleghe da sottosegretario.

