SANTA PELAGIA/ Santo del giorno, l'8 ottobre si celebra la protettrice dei mimi, degli attori e dei musicisti

Santo del giorno: santa Pelagia

DUE DONNE CON LO STESSO NOME: LA STORIA DI SANTA PELAGIA

Santa Pelagia di Antiochia - la Penitente - viene festeggiata dalla chiesa cattolica nella giornata dell'8 ottobre. Non è ben chiaro, però, a quale Pelagia facciano riferimento le scritture. Infatti, esistono due donne che nella storia della chiesa portarono questo nome. Da un lato c'è santa Pelagia che fu attrice e meretrice mentre dall'altro esiste una santa Pelagia che è narrata da Sant'Ambrogio. Non è da escludersi, però, che la santa di cui si parla in diverse scritture fosse la stessa. Di santa Pelagia con certezza si sa solo che nacque ad Antiochia nel III secolo. Nella prima versione, era una donna di rara bellezza e di professione era attrice e prostituta. La sua bellezza era tale che era conosciuta anche con il nome di Margherita, ossia perla preziosa. Era sua abitudine girare per le strade della città di Antiochia in Siria - una grande metropoli dell'epoca - ricoperta di pietre preziose e oro, con molto sfarzo di vesti di seta e di altri materiali preziosi. Un giorno, passando per strada davanti ad un corteo di vescovi, la santa ascoltò le parole di Nonno, il più anziano di essi, che ebbe parole illuminanti parlando di Dio e della bellezza. Illuminata da quelle parole, santa Pelagia si prostrò ai piedi di Nonno e ottenne da lui il battesimo. Decise, allora, di abbandonare tutte le sue ricchezze e di vestirsi di una povera veste, tagliare i capelli ed espiare le sue colpe in una piccola cella, dopo aver raggiunto Gerusalemme a piedi. Fu creduta per tutto il resto della sua vita un uomo (il beato Pelagio) e solo dopo la morte rivelò il suo essere donna e fu beatificata dalla chiesa cattolica come santa Pelagia. La seconda donna che porta questo nome, invece, è citata da Sant'Ambrogio nel suo famoso scritto De Virginibus. Qui si viene a sapere che santa Pelagia era una ragazzina di appena 15 anni che un giorno, da sola in casa, fu assalita da un gruppo di briganti. Prima che questi riuscissero a penetrare in casa per attentare non solo alla sua fede ma anche e soprattutto alla sua verginità, la santa decise di uccidersi per conservare la sua purezza, non prima di aver indossato il suo vestito da sposa per far vedere a tutti che morendo andava incontro non alla soluzione estrema ma al suo vero sposo, cioè Dio.

LA PROTETTRICE DEI MUSICISTI

Poiché la chiesa è più propensa ad attribuire alla prima santa Pelagia la maternità di questa festività, allora la santa venerata l'8 ottobre viene considerata anche la protettrice dei mimi, degli attori e dei musicisti. A santa Pelagia è dedicata una chiesa nel quartiere di San Vittore, nella città di Parigi.

I SANTI E I BEATI DI OGGI

L'8 ottobre, insieme a santa Pelagia, si festeggiano anche San Felice, Santa Taisia, Santa Reparata, Sant'Evodio, Santa Benedetta, Beato Marzio e San Semeia.

