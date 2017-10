TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa, Trump minaccia la Corea del Nord:"Con loro funziona solo una cosa..."

Donald Trump (Foto: Lapresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Quando sembrava che i venti di bufera si fossero leggermente placati, ecco arrivare dal web la minaccia concreta della Terza Guerra Mondiale. A preoccupare, però, è che a formularla sia il presidente del Paese più potente del Pianeta, quel Donald Trump che sembra essersi stancato di attendere le lungaggini della diplomazia e pare intenzionato ad agire al più presto per eliminare l'ostacolo Corea del Nord. Che l'intento del presidente Usa sia quello appena esposto lo si evince chiaramente dagli ultimi due cinguettii apparsi sul suo profilo Twitter. Gli elementi del suo staff, fin dalla campagna elettorale per la Casa Bianca, sanno bene quanto possa essere pericoloso lasciare Trump con uno smartphone in mano, ma ora che nel mirino del tycoon finisce un soggetto armato di atomica com Kim e non la civilissima Hillary è forse il caso di porre un freno alle sue rischiose abitudini. Fatto sta che ormai la frittata potrebbe essere fatta. In un primo tweet, Trump ha detto:"Presidenti e loro amministrazioni hanno parlato con la Corea del Nord per 25 anni, accordi fatti ed enormi quantità di denaro pagate..."; per poi continuare:"...non ha funzionato, accordi violati prima che l’inchiostro si asciugasse, mettendo in ridicolo i negoziatori Usa. Mi spiace, ma solo una cosa funzionerà". A cosa si riferisce? First nuclear strike: chi spara prima? Forse Trump.

LA RUSSIA SI RAFFORZA

Nel frattempo la Russia non sta a guardare: è sempre spettatrice interessata quando la geopolitica si muove, quando le mappe di guerra tornano d'attualità. Vladimir Putin è un sostenitore della teoria per cui se un potenziale nemico si rafforza, allora si deve faro lo stesso: non per prepararsi alla guerra, ma per mantenere la pace. Chiamasi deterrente militare. Si può leggere in quest'ottica il recente rafforzamento militare russo, di cui ha dato conto in un rapporto dettagliato il viceministro della Difesa Dmitry Bulgakov, come riporta Sputniknews:"Negli ultimi cinque anni il reparto di artiglieria del ministero della Difesa ha eseguito una vasta mole di lavoro: sono andate in dotazione più di 3700 unità di armi moderne, consentendo il riarmo di 50 unità militari. Sono in corso i lavori per il miglioramento delle condizioni di stoccaggio di armi, missili e munizioni. Si stanno costruendo nuove infrastrutture di stoccaggio e si stanno ottimizzando le strutture esistenti, presso l'arsenale sarà installata una nuova tecnologia antincendio, così come nuovi strumenti di carico". Negli ultimi cinque anni la Russia è entrata in possesso di 137 unità di armi e attrezzature moderne, tra cui il complesso missilistico "Iskander-M", i sistemi lanciarazzi multipli "Tornado-S", "Uragan-1M" i sistemi di ricognizione "Farah-BP" e "Sobolyatnik", i sistemi missilistici anti-aerei S-300V4, "Buk-M2" "Buk-M3", "Tor-M2U", "Strela-10MN", "Ledum" MANPADS "Verba.

