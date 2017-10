Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: scarcerato Cesare Battisti (8 ottobre 2017)

Ultime Notizie, Cesare Battisti - La Presse

SALE LA PAURA DELL'ATTENTATO A LONDRA

Un incidente in macchina ieri pomeriggio ha fatto risalire alle stelle la paura degli attentati nella capitale britannica. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 di fronte a uno dei musei più frequentati dai turisti, quel Natural History Museum meta di centinaia di migliaia di visitatori all'anno. Dalle prime indiscrezioni un auto ha deliberatamente colpito un gruppetto di pedoni che si trovavano sul marciapiede, ferendone alcuni per fortuna in maniera non grave. Immediatamente bloccato il guidatore, che negli attimi successivi all'incidente è stato ammanettato e trasferito in un commissariato di polizia della zona. La polizia ancora non si è espressa, ma sul luogo dell'incidente si sono subito portati gli uomini dell'antiterrorismo di sua Maestà, mentre l'intera zona è stata immediatamente isolata.

SPAGNA, IN PIAZZA PER I NAZIONALISTI

Dopo la manifestazione degli indipendentisti ieri in Catalogna è stata la volta dei nazionalisti. In piazza infatti è scesa quella parte di popolazione che non ha intenzione di dividersi dalla Spagna, essi hanno dato vita a una manifestazione di oltre centomila persone, molte delle quali indossavano la maglietta bianca simboli di un tentativo di collaborazione con gli indipendentisti. Intanto in vista della richiesta di indipendenza molte aziende hanno approntato piani per trasferire le proprie attività produttive fuori dalla Catalogna, una regione che se dovesse separarsi dalla Spagna potrebbe perder persino lo status di appartenente al mercato europeo.

SCARCERATO CESARE BATTISTI

A sorpresa il giudice che doveva confermare l'arresto del ex terrorista Cesare Battisti ha optato per la sua scarcerazione. A Battisti rimane l'obbligo di firma e il divieto di lasciare la città dove ha la residenza, San Paolo, oltre la confisca dei 5.000 euro che stava trasportando al momento dell'arresto. L'ex primula nera incontrando i giornalisti all'aereoporto di Campo Grande vicino al luogo dove era stato arrestato, è apparso in ottima forma e di buon umore, e ha sottolineato più volte come allo stato attuale sembra molto difficile il suo trasferimento in Italia. Di contro la diplomazia italiana continua a lavorare sotto traccia, la speranza è che il governo brasiliano lasci decadere il salvacondotto presidenziale, firmato direttamente dall'ex presidente Lula.

PRIMO SÌ PER LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Accogliendo in parte l'invito del Capo dello stato oggi la commissione parlamentare ha licenziato la nuova legge elettorale, inviandola alle camera per la prevista discussione in vista di un eventuale approvazione. A votare a favore in commissione quasi tutte le forze politiche, tranne il Movimento cinque stelle, segno questo che l'esame parlamentare potrebbe concludersi positivamente. Tra le norme introdotte una sorta di doppio controllo sulle schede elettorali, sulle stesse dovrebbe essere inserito un tagliandino alfanumerico, allo scopo di scoraggiare il voto di scambio. I collegi uninominali previsti al Senato salgono da 102 a 109, mentre la soglia di sbarramento rimane fissata al 3%, salgono anche le pluricandidature che adesso possono interessare cinque collegi diversi. Soddisfazione è stata espressa soprattutto dal PD, e in particolare dal suo segretario Matteo Renzi. Effettuata anche la calendarizzazione in Parlamento, che è prevista per il 10 Ottobre alle 15.00.

QUALIFICAZIONE MONDIALI 2018, TANTE EMOZIONI MA POCHE SORPRESE

Si è giocata ieri sera un'altra giornata di qualificazioni ai Mondiali 2018 con tanti calciatori che militano nel nostro campo impiegati. Sicuramente il più decisivo è stato Blaise Matuidi della Juventus che ha siglato la rete della vittoria dei transalpini in Bulgaria dopo tre minuti. Rete che restituisce alla Francia il primo posto del Girone superando così la Svezia che aveva messo pressione vincendo alle ore 18.00 per 8-0 contro Lussemburgo. Bella vittoria anche della Svizzera che supera 5-2 l'Ungheria con un gol anche di un altro bianconero, Stephan Lichtsteiner. Vince anche il Portogallo che rimane a -3 dagli elvetici, in gol Cristiano Ronaldo e il rossonero André Silva, e proprio nella prossima giornata si giocherà il primo posto nel girone in quello che sarà un vero e proprio spareggio. Ecco tutti gli altri risultati: Bosnia-Belgio 3-4, FarOer-Lettonia 0-0, Gibilterra-Estonia 0-6, Bielorussia-Olanda 1-3, Cipro-Grecia 1-2.

CONTINUA IL CALVARIO DI NEUER

Dopo il ritorno in panchina di Yupp Heynkes arriva una bruttissima notizia per il Bayern Monaco. Il portiere Manuel Neuer non tornerà in campo prima di marzo, lo ha svelato proprio lo stesso estremo difensore ai microfoni della televisione del club bavarese. Una dichiarazione pesante che lascia tutti senza parole. Lo scorso 18 settembre era arrivato l'nfortunio con una nuova frattura del piede che faceva comunque sperare a un recupero per l'inizio del 2018. Un ko non da poco per il club tedesco che proprio tra i pali ha trovato tante difficoltà con il suo sostituto Sven Ulreich classe 1988 arrivato dallo Stoccarda nell'estate del 2015. Piove sul bagnato per il club tedesco visto che in nazionale si è fatto male anche Thiago Alcantara, per lui distorsione alla caviglia sulla quale non ci sono assolutamente buone sensazioni.

