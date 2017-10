AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: pavimentazione sull'A22 (ultime notizie, oggi 9 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte che ci ha portato a oggi, lunedì 9 ottobre 2017, si sono svolti lavori di pavimentazione sull'A22 Brennero-Modena che hanno portato alla chiusura di due tratti. Questi sono quello tra Mantova Nord e Mantova Sud al chilometro 265.5 direzione Modena e nell'altro verso quello tra Mantova Sud e Mantova Nord al chilometro 256.7. Il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, al momento non evidenzia quale sarà il momento della riapertura dei tratti e per questo è prevedibile che ci saranno dei problemi anche nella mattinata. Chiunque dovesse passare su questi tratti dovrà consultare proprio il portale in questione che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce dei consigli per evitare il traffico. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno delle novità e quando verranno riaperti i seguenti tratti. Non è da escludere la presenza di fastidiose code.

CANTIERI, MALTEMPO E DISSERVIZI: LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Continuano i lavori sulle autostrade italiane che introducono la giornata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, con qualche difficoltà di troppo. E' così che bisognerà fare attenzione perché in diverse circostanze ci potrebbero essere dei problemi di traffico per diversi motivi. Partiamo dai cantieri con il più importante che è quello riguardante i lavori di pavimentazione sull'A22 Brennero-Modena, per poi arrivare alla chiusura dell'allacciamento Bivio Complanare/A21 Brescia sul Raccordo Piacenza Sud-A21 fino alle ore 20 del prossimo 12 ottobre. I disservizi invece ci parlano della mancanza di Gpl nella stazione di servizio Civita sull'A24 Roma-Teramo al chilometro 47.7 direzione Roma. Concludiamo con il maltempo che dovrebbe essere piuttosto contenuto nella giornata di oggi con situazioni da tenere sotto controllo in Trentino Alto Adige dove le strade potrebbero essere scivolose per la pioggia mista a neve che cadrà durante la mattinata.

© Riproduzione Riservata.