ERNESTO CHE GUEVARA/ Rivoluzione a Cuba: dal medico al mito, cancellando la libertà (ultime notizie)

Ernesto Guevara detto “El Che”. Il medico-mito. Il rivoluzionario che liberò il Sud America. Il sogno di generazioni. Il logo sulle magliette. Il poeta. Il vero uomo del comunismo. Ok, la finiamo, scusate: oggi ricorrono i 50 anni del rivoluzionario argentino che fece scoppiare la Rivoluzione a Cuba e generò un movimento di “compagneros” che lo seguirono fino in Congo per provare a rovesciare le dittature latifondiste e i “potenti capitalisti”. Scusate di nuovo, vi avevamo detto che avremmo finito e invece ci siamo ricascati. Come tutti del resto. In che cosa direte voi? Beh, semplice: nell’ideologia. Perché la storia di questo uomo-sognatore è impregnata di ideologia. Ideologia iniziale, ideologia durante e dopo la deposizione di Batista e ideologia in giro per il mondo. Addirittura, ideologia dopo la sua morte con quell’effige che ancora oggi trovate ad ogni festa dell’Unità o presunta tale che attraversa i canali della sinistra “nostalgica”: dal viaggio in America Latina al Concertone del Primo Maggio. Non certo un percorso esaltante, ne sarebbe d’accordo lo stesso Che Guevara. Eppure questo è quello che si “è meritato” puntando tutto sull’immagine e cercando di far raccontare un’altra storia: oggi tutti (quasi tutti dai, ndr) richiamano ai 50 anni di morte di Ernesto Che Guevara come un sogno che è svanito, un “gabbiano ipotetico con l’ala spezzata” (se vi interessa, guardatevi Qualcuno era comunista di Giorgio Gaber, ndr).

Ma nessuno (o quasi) vi dirà che quest’uomo con un anelito di libertà tutto suo ha di fatto passato una vita di battaglie in cui la libertà era sostanzialmente dimenticata. Anzi, cancellata: per esempio, il Che ha ordinato centinaia di esecuzioni e tribunali politici per uccidere i nemici della Rivoluzione Cubana. Il New York Times ha stimato che nei primi due mesi della Rivoluzione cubana, ci sono state circa 528 esecuzioni capitali affidate al plotone d'esecuzione. Il libro nero sul comunismo menziona un totale di 14.000 esecuzioni entro la fine del 1960; lui per dire era uno che diceva, «abbiamo eseguito molte fucilazioni senza sapere se queste persone erano completamente colpevoli. A volte, la rivoluzione non può fermarsi per condurre le indagini». Una sorta di novello giacobino francese, amava ripetere che «Non abbiamo bisogno di una prova per l'esecuzione di un uomo. Abbiamo solo bisogno della prova che è necessario giustiziarlo». (Se volete farvi un'idea delle fonti di questi dichiarazioni, eccovi qui)

CHI ERA EL “CHE”

Non c’era libertà di parola, odiava i giornali e i giornalisti - quelli che oggi li tributano i racconti e le gesta più eroiche forse un controllino a quanto soleva ripetere Guevara sulla stampa potrebbero farselo - «Dobbiamo eliminare tutti i giornali; Non siamo in grado di fare una rivoluzione con una stampa libera». Era un medico argentino che col mito della liberazione dalle dittature sud americane - e su questo aveva pienamente ragione - compì un viaggio lungo la Latina rendendosi conto delle condizioni di estrema miseria in cui viveva la stragrande maggioranza delle popolazioni locali. L’anno di grazia fu il 1959 quando i rivoluzionari cubani insieme al Che riuscirono a rovesciare Batista e fondare un governo “democratico e socialista” - già, democratica come la Repubblica di Corea del Nord oggi, non siete d’accordo? - e di quel governo lui divenne il ministro dell’economia, con Fidel Castro lider maximo. «Al Che premeva soprattutto diffondere negli altri Paesi gli ideali della rivoluzione, tra i quali la riforma agraria, con la quale distribuire la terra a tutta la popolazione togliendola dalle mani di pochi latifondisti, e la nazionalizzazione di tutte le industrie», si legge oggi nelle varie cronache celebrative del Che.

Per questo lui se ne andò con i suoi compagneros in Congo e poi Bolivia, dove venne però catturato e fucilato dalle forze governative divenendo un martire della libertà. Già, la libertà. Ma di quale libertà stiamo parlando? Della liberazione? Anche, lui ha partecipato e invitato l’America Latina a ribellarsi giustamente contro le ideologie. Il problema è che l’ha fatto con un’altra ideologia. E la libertà è l’antitesi dell’ideologia, non un suo “suppellettile”. Su tutti, la sua ideologia ha compiuto il capolavoro dei capolavori promettendo a tutti la libertà con un “piccolo” prezzo da pagare: «Quello che affermiamo è che dobbiamo proseguire sulla via della liberazione, anche se questo costa milioni di vittime atomiche». Se questa è libertà per voi, allora viva il comunismo e via il grande Che Guevara. Se non lo è benvenuti nel mondo della verità. E non della menzogna.

