FRATELLO DEL KILLER DI MARSIGLIA/ Ferrara, Anis Hannachi arrestato: coinvolto nell'attacco (ultime notizie)

Immagine di repertorio

E' stato arrestato nella giornata di ieri il 25enne Anis Hannachi, uno dei due fratelli del killer di Marsiglia. Il fermo, come riporta Il Giornale, è avvenuto a Ferrara in seguito ad una complessa indagine avviata già da qualche tempo su richiesta della magistratura francese. L'uomo era nel mirino dei servizi ed è stato arrestato dagli uomini della Digos di Bologna mentre camminava per le vie della cittadina ferrarese. L'arresto è stata la naturale conseguenza dopo il mandato europeo che era stato lanciato dalla Francia nei confronti dei familiari dell'attentatore. Ahmed Hannachi è il killer tunisino che lo scorso primo ottobre, nei pressi della stazione di Marsiglia, all'urlo di "Allah Akbar" aveva ucciso a coltellate due ragazze prima di essere abbattuto dalla polizia. Lo stesso aggressore, prima di trasferirsi in Francia aveva vissuto per alcuni anni ad Aprilia dove si era sposato con una donna poi trasferitasi in Tunisia. Qui Ahmed era tornato lo scorso febbraio, mentre il fratello viveva da tempo nel nostro Paese. L'arrestato di ieri è ora a disposizione della procura Antiterrorismo di Roma ed è accusato di "partecipazione ad associazione terroristica e complicità nell'atroce delitto commesso dal fratello", spiega la polizia in un comunicato. Il fermo di Anis Hannachi segue il fermo dell'atro fratello del killer di Marsiglia avvenuto nei giorni scorsi in Tunisia. Ora la polizia, come riporta Corriere.it, sta cercando di ricostruire la rete italiana di Ahmed.

"INTERESSANTI SVILUPPI" IN VISTA

Questa mattina ha avuto luogo presso il Viminale una conferenza stampa per far luce sull'arresto avvenuto ieri a Ferrara del fratello del killer di Marsiglia. "Anis Hannachi aveva costanti contatti con la Francia", hanno riferito gli inquirenti, i quali, come riporta Corriere.it, sarebbero certi del coinvolgimento del 25enne nell'attacco avvenuto il primo ottobre scorso alla stazione di Saint-Charles a Marsiglia. Secondo fonti investigative, sarebbe stato proprio l'arrestato a radicalizzare il killer poi abbattuto dalla polizia dopo aver ucciso le due giovani ragazze, le cugine Laure e Marianne, poco più che ventenni. Ad intervenire nel corso della conferenza, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti che ha illustrato tutti i passaggi della complessa indagine internazionale e che ha portato all'arresto dell'uomo. In vista ci sarebbero "interessanti sviluppi", secondo quanto riferito in mattinata.

