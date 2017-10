INCIDENTE STRADALE/ Bacoli, auto contro muretto: grave un 20enne (oggi 9 ottobre 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

Nella passata notte si è registrato un nuovo incidente stradale dalle conseguenze drammatiche e che ha portato al ferimento grave di un giovane. Il sinistro ha avuto luogo a Bacoli, comune in provincia di Napoli. Stando a quanto reso noto dal portale Internapoli, l'auto guidata dal ragazzo si sarebbe schiantata contro un muro. L'impatto sarebbe stato talmente violento da provocare addirittura la rottura della condotta d'acqua. A bordo dell'auto ci sarebbero stati anche altri due giovani, fortunatamente rimasti illesi, mentre ad avere la peggio è stato proprio il 20enne, il quale è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e condotto d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale i quali hanno proceduto come da prassi alla chiusura della strada oggetto del sinistro ed hanno avviato prontamente gli accertamenti al fine di stabilire le cause dell'incidente, le dinamiche e le possibili responsabilità. Anche per questa ragione sono stati ascoltati i ragazzi coinvolti nel sinistro.

AGRIGENTO, AUTO CONTRO PALO: FERITA UNA RAGAZZA

Resta ancora da capire quali siano state le dinamiche di un altro incidente stradale molto simile a quello avvenuto la scorsa notte nel Napoletano, ma verificatosi questa volta ad Agrigento, esattamente in contrada Muxarello, fra Santa Elisabetta e Aragona. Il sinistro di cui ne dà notizia il portale Agrigentonotizie.it, si è verificato ieri mattina intorno alle 9:30: una Mercedes classe A 180 sarebbe finita rovinosamente contro un palo della Telecom. L'allarme sarebbe stato dato prontamente, portando all'intervento immediato dei soccorritori e dei Vigili del fuoco. Anche in questo caso, protagonista della brutta vicenda è stata una ventenne, alla guida dell'auto, per la quale si è reso necessario l'intervento dei vigili per estrarla dalle lamiere nelle quali era rimasta intrappolata. L'impatto, infatti, sarebbe stato talmente violento da provocare l'accartocciamento dell'abitacolo. Una volta estratta, la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento per tutti i controlli del caso. Nonostante le ferite ed alcuni traumi, le condizioni della 20enne non sono apparse particolarmente gravi.

