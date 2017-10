METEO/ Continua il cielo sereno, ma le temperature precipitano (oggi, 9 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO DELLA SETTIMANA: CHE TEMPO FA?

Nessuno stravolgimento nel meteo della settimana che va iniziando oggi e che per sette giorni fino al 15 ottobre 2017 non porterà all'arrivo del maltempo esteso nel nostro paese. Certo ci saranno delle precipitazioni variabili, ma perlopiù le giornate saranno dominate dal sole nonostante le temperature continueranno a scendere seguendo l'esempio della giornata di oggi lunedì 9 ottobre 2017. Le situazioni di forte temporali si verificheranno martedì sull'alta Calabria, mercoledì sulla Sicilia orientale e giovedì sulla Liguria. Nonostante queste situazioni non dovrebbero esserci assolutamente situazioni di allerta meteo. Per questa settimana l'aspettativa è quindi quella di poterci godere ancora una settimana di bel tempo come è stato in quella che è terminata appena ieri. Nonostante questo presto arriveranno i normali peggioramenti che poi ci porteranno verso il normale arrivo della stagione invernale.

PRECIPITANO LE TEMPERATURE, MA IL CIELO È SERENO

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, ci portano a vivere la precipitazione delle temperature nonostante un cielo sereno. E' un autunno per il momento molto mite, che lascia per fortuna ancora nel cassetto la pioggia mettendo in evidenza temperature rigide e cielo piuttosto coperto. Si parte dalla mattinata dove vedremo neve mista a pioggia in Trentino Alto Adige che per questo proprio non porterà all'attecchimento del ghiaccio sul terreno. Le precipitazioni invece le vedremo nel pomeriggio sulla bassa Toscana e anche sulla parte bassa della Calabria. Le temperature sono nettamente in calo rispetto alla scorsa settimana. Le minime sono infatti attorno ai sette gradi centigradi della mattinata ad Aosta, mentre le massime saliranno sui venticinque di Catania nel pomeriggio. Una situazione di allerta si potrebbe vivere sul versante occidentale della Sardegna dove ci sarà mare molto mosso nella prima serata.

© Riproduzione Riservata.