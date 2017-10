METRO M1 CHIUSA/ Atm news, linea rossa sospesa tra Rho Fiera e Molino Dorino per allarme sicurezza

Metro M1 chiusa (LaPresse)

La Metro M1 della linea rossa da qualche minuto è bloccata nelle ultime due stazioni della tratta verso Rho Fiera, proprio dalla stazione rodense fino a Molino Dorino: ne dà notizia l’Atm in un breve comunicato diffuso sul suo sito online, «La circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera per verifiche su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza su un treno nella stazione di Rho Fiera. In superficie a breve sarà attivo un collegamento sostitutivo con bus. Ci scusiamo per il disagio, la circolazione riprenderà il prima possibile». Di certo al momento non ci sono notizie in più per l’eventuale motivo a riguardo di questa sospensione che porta dunque il traffico della principale linea di metropolitana a Milano ad avere non pochi problemi nella tratta che si biforca da Pagano verso Rho Fiera (senza problemi invece quella che termina a Bisceglie).

ALLARME SICUREZZA O GUASTO TECNICO?

L’allarme sicurezza abbiamo imparato in questi mesi di forte allerta e tensione da terrorismo che spesso ha voluto significare il ritrovamento di un pacco sospetto, di una borsa dimenticata sui vagoni e o sulla banchina che immediatamente ha fatto scattare tutte le procedure delle forze dell’ordine in tutta l’area metropolitana milanese. Per quanto avvenuto in questi minuti alla Metro M1 Rossa a Rho Fiera si parla però dello stesso “allarme sicurezza” che venerdì scorso era comparso su Atm subito dopo l’incidente avvenuto a Cimiano sulla linea Verde M2, quando ricorderete un convoglio deragliò per pochi metro fuori dai binari. In un secondo momento era stato corretto l’annuncio spiegando che un guasto teneva chiuse le stazioni di Udine, Cimiano e fino Cascina Gobba: oggi però non si segnalano guasti particolari e dunque l’allarme sicurezza in M1 potrebbe effettivamente essere il ritrovamento di un pacco sospeso, solitamente (e per fortuna) un falso allarme destinato in breve a risolversi.

© Riproduzione Riservata.