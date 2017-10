NICCOLO' CIATTI/ Video, ecco chi era il giovane massacrato in discoteca a Lloret de Mar

Niccolò Ciatti, ecco chi era (Facebook)

Quando una vita si spezza fa male, sempre. Quando però a farlo è un giovane ragazzo di 22 anni con tutta la vita davanti fa male ancora di più, inutile negarlo. E se poi i motivi della morte sono una stupida lite in discoteca, beh, allora il dolore che si prova per la perdita è davvero enorme. Questo, purtroppo, è quello che è successo al nostro Niccolò Ciatti, pestato a sangue e ucciso da suoi coetanei in una discoteca spagnola di Llorete de Mar in una sera di metà estate, quando bisognerebbe solo divertirsi, stare in allegria e passare le vacanze il più serenamente possibile. Invece le cose, purtroppo, non sono andate affatto così. In questi giorni il padre del ragazzo ha fatto sentire la sua voce. Come scrive 'La Nazione', l'uomo ha fatto un appello sentito: 'Chi ha visto, parli. Ascoltate la vostra coscienza, di cosa avete paura?', ha detto. Alcune teste calde cecene hanno avuto la bella pensata di picchiare selvaggiamente il nostro povero Niccolò, un ragazzo semplice che amava la vita. La morte gli è stata data da un tremendo calcio alla testa sferrato dal ventiquattrenne Rasul Bisultanov, in mezzo al silenzio generale. Già, perché nessuno dei presenti ha minimamente pensato di intervenire per aiutarlo, no: al massimo è stato acceso uno smartphone per fare un video, tutto qui. E Niccolò ci ha rimesso la vita.

CHI ERA IL GIOVANE ITALIANO

Già, ma chi era Niccolò Ciatti? Un ragazzo come tanti. Era nato a Scandicci ventidue anni fa e lavorava in un banco di frutta e verdura a Firenze, anche se questa non era la sua unica occupazione. Il ragazzo, infatti, lavorava anche in qualità di pr per alcune discoteche locali, ambiente in cui Niccolò si sentiva come un pesce dentro l'acqua. A far da contorno, una vita normale e una famiglia normale. Una fidanzata, Ilaria, che lo aveva immediatamente ricordato su Instagram con una foto insieme e una frase bellissima: 'Era il mio gigante buono'. Poi, come tutti, una vita social oltre che una reale, fatta di carne e ossa. Facebook era ovviamente il suo social network preferito e qui Niccolò amava postare ciò che riteneva particolarmente importante per la sua vita. La fidanzata Ilaria, ma anche i tatuaggi. Uno, in particolare, a metà fra un leone e un giglio, il simbolo della bellissima Firenze, la città in cui lavorava. Niccolò, inoltre, era anche appassionato di calcio: la sua squadra, neanche a dirlo, era proprio la viola, ossia la Fiorentina. Un ragazzo come tanti, con le sue passioni e i suoi hobby.

LA PAGINA FACEBOOK

Una volta venuto a mancare il povero Niccolò, è avvenuto quel qualcosa che accade tutte le volte da una decina d'anni a questa parte: la pagina Facebook della persona continua a vivere. Già, perché se i morti cessano di esistere nella vita reale, questo non avviene nelle vite social, dove le persone rimangono, eternamente. A volte la cosa è un po' straniante, non c'è che dire, ma ha anche il suo risvolto tenero: le bacheche diventano un'ideale lavagna in cui gli amici e i conoscenti scrivono i propri pensieri sulla persona. E così è avvenuto anche al nostro Niccolò Ciatti. La sua pagina Facebook è stata immediiatamente invasa da messaggi d'amicizia e di compianto. Messaggi che si uniscono a vecchi aforismi dello stesso Niccolò, che amava citare Luigi Pirandello ('Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti') e molti altri, assunti a vero e proprio modello dal giovane fiorentino. Immediatamente la città si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, donando quel calore indispensabile in momenti come questi. Perché perdere un figlio è un dolore enorme, ma perderlo in questo modo è qualcosa che va oltre la semplice immaginazione.

