SAN DIONIGI/ Santo del giorno, il 9 ottobre si celebra il patrono di Parigi

Santo del giorno: san Dionigi

IL SANTO CHE RIFIUTO' LA RELIGIONE PAGANA: LA SUA STORIA

San Dionigi nasce nel III secolo dopo Cristo in Italia. Non si sa quale sia stata però la città in cui è stato dato alla luce questo religioso. Il santo sceglie, vista la sua potente vocazione, di intraprendere la carriera ecclesiastica e dopo aver studiato per parecchi anni, l'uomo viene consacrato sacerdote. Successivamente però si reca nella città di Parigi, che all'epoca veniva chiamata Lutezia, e qui costui viene nominato vescovo e incomincia a combattere per la diffusione del Cristianesimo. Intorno al 245 dopo Cristo, il Pontefice di quel periodo dà a san Dionigi e ad altri sei vescovi il compito di recarsi in diverse zone della Gallia, per compiere una vasta opera di evangelizzazione. Sotto l'imperatore Diocleziano, nei territori conquistati dai Romani, c'è una feroce persecuzione nei confronti dei cristiani. Due amici di san Dionigi vengono imprigionati e dopo un processo sommario vengono condannati a morte. Costoro sono il diacono Rustico e il presbitero Eleuterio e questi due appunto sono brutalmente decapitati. Secondo una leggenda, san Dionigi si è occupato di trasportare le teste dei suoi compagni religiosi e di portarle da Montmartre a Saint Denis. In quest'ultimo posto, il vescovo di Lutezia ha quindi consegnato le due teste ad una donna nobile di nome Catullia. Il santo però viene fatto prigioniero e nel corso della sua incarcerazione, il vescovo viene torturato in maniera orribile. Nonostante le sevizie a cui viene sottoposto, san Dionigi sceglie di non diventare un seguace del Paganesimo, ma di rimanere cristiano. A questo punto, il vescovo viene anche lui martirizzato sempre nel III secolo dopo Cristo a Lutezia. Il suo corpo si trova nell'Abbazia di Saint Denis.

LA FESTA PARIGINA DEL 9 OTTOBRE

Nell'Abbazia di Saint Denis, che si trova nella zona periferica di Parigi, il 9 Ottobre vi è una cerimonia molto coinvolgente, in cui diverse persone pregano san Dionigi, che è il patrono della Capitale francese. In questo solenne incontro religioso, viene lodata la figura del vescovo di Lutezia, che fino alla fine si comportò come un perfetto cristiano. I fedeli si ritirano a meditare vicino alla tomba di San Dionigi, per esprimere anche tutta la loro devozione al Santo. Parigi, il 9 Ottobre, ospita anche delle manifestazioni di cucina, in cui vengono venduti alcuni dessert fatti con il formaggio e della buonissima carne arrostita.

SAN DIONIGI, IL PATRONO DI PARIGI

Parigi è quindi una delle più importanti città del mondo, capitale della Francia. Quest'ultima è una delle metropoli più visitate e ospita anche il palazzo in cui ha sede l'UNESCO. A Parigi visono l'Abbazia di Saint Denis, in cui riposa il protettoresSan Dionigi e la Cattedrale di Notre Dame. Quest'ultima è considerata un monumento storico della Francia dal 1862, inoltre è naturalmente Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Simbolo della città è la Tour Eiffel, che è stata inaugurata nel 1889. Altri monumenti importanti a Parigi sono l'Arco di Trionfo, nelle cui vicinanze c'è il magico viale degli Champs-Élysées, e il museo del Louvre, dove sono state conservate delle opere di inestimabile bellezza. Tra queste opere c'è una delle più conosciute, che appunto la Gioconda. In questa città vi è infine la prestigiosa Università della Sorbona e il Teatro dell'Opera, dove si organizzano degli spettacoli di danza classica.

CHI VIENE COMMEMORATO IL 9 OTTOBRE?

Il 9 Ottobre è la festa del patriarca Sant'Abramo, del sacerdote San Giovanni Leopardi, di San Diodato di Montecassino, di Sant'Innocenzo dell'Immacolata e di San Donnino di Fidenza, che è un famoso martire.

Altre persone, che vengono ricordate il 9 Ottobre, sono: John Henry Newman e tutti i Beati Leccetani.

