TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump attacca Kim e Rohani: “l’Iran finanzia il nucleare di Pyongyang”

TERZA GUERRA MONDIALE. Ancora Trump e ancora accuse, ancora Corea del Nord e ancora Iran: la teoria del presidente Usa vicino ad una terza guerra mondiale contro i due regimi di Pyongyang e Teheran, è del resto molto semplice. Secondo The Donald i soldi degli ayatollah finiscono per finanziare il nucleare nordcoreano, aggirando il loro stesso accordo siglato da Obama e dall’Ue. «Sono certo che l'Iran finanzi la Corea del Nord, sono convinto che commerci con la Corea del Nord, sono sicuro che conduca affari con la Corea del Nord, il che è assolutamente inaccettabile»: lo aveva accennato durante il discorso alle Nazioni Unite, oggi lo riporta di nuovo in maniera più diretta in una intervista al canale Usa Tvn. Le azioni dell’Iran secondo il presidente americano minano le basi dell’accordo sul nucleare siglato pochi anni fa e che per questo motivo a breve potrebbe di nuovo essere messo tutto in discussione: «l’Iran è un pessimo giocatore e dovrebbe essere trattato appropriatamente».

IL GIAPPONE CONTINUA “LA PRESSIONE”

Trump nel Pacifico si appoggia e viene sostenuto dalla Corea del Sud e in particolar modo dal Giappone, la forza più continuamente anti-Pyongyang anche perché la prima ad essere stata messa nel mirino del regime di Kim in questi mesi di test missilistici nucleari quasi tutti finiti nel Mar del Giappone. In piena campagna elettorale per le prossime elezioni del 22 ottobre che lo vedono in buon vantaggio sui rivali, ha parlato il premier Shinzo Abe e ha confermato la piena comunione d’intenti con gli Stati Uniti d’America: «Vorrei vincere le elezioni anche per mantenere la mia attuale politica nei confronti della Corea del Nord, proseguendo a esercitare una forte pressione sul regime. Inoltre continuerò con le mie forti capacità diplomatiche». Intanto è di soli pochi giorni la notizia da Tokyo sull’acquisto di ben 6 missili a media gittata dagli Stati Uniti per fronteggiare la minaccia proveniente dalla Corea del Nord. La tensione è reale e giocherà di certo un ruolo primario nelle elezioni che si aprono davanti, con il timore di possibili attacchi durante il voto per impedire l’elezione di chi ha già promesso scontro e alleanze con gli Usa anche nei prossimi mesi, proprio Abe.

