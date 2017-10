Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: è morto Aldo Biscardi (9 ottobre 2017)

Ultime notizie - La Presse

È MORTO ALDO BISCARDI

È deceduto ieri nella sua città, Roma, il popolare conduttore televisivo Aldo Biscardi autore di programmi cult della televisione italiana. Biscardi che avrebbe compiuto 87 anni il prossimo mese è diventato popolare grazie ad un programma sportivo, "il processo del Lunedì" che negli anni di maggior splendore totalizzava milioni di telespettatori. Il conduttore aveva intuito che l’uso della moviola era spettacolare e con il suo uso riusciva a catalizzare l’attenzione degli sportivi italiani. Immediato il cordoglio del mondo sportivo con lo stesso Ventura che ha voluto ricordare il modo di fare spettacolo di Biscardi, un personaggio che comunque ha cambiato il modo di intendere il gioco piu bello del mondo. i funerali si terranno Lunedì alle 15.00 a Roma, con la camera ardente che sarà aperta nella chiesa di San Pio X alle 12.00.

IN SPAGNA MANIFESTAZIONE DEGLI UNIONISTI

È la volta di coloro che non vogliono nessuna divisione nella Spagna eche sono pronti a scendere in piazza nonostante le richieste della catalogna indipendentista. La manifestazione segue quella di ieri organizzata dagli indipendentisti, e quella dei nazionalisti ed è indice di come nella stessa regione ci siano delle anime differenti che rendono il processo politico di questi ultimi giorni alquanto difficili. In tale contesto da evidenziare la protesta che ha dovuto sopportare il presidente del partito politico Podemos Pablo Iglesias fischiato lungamente mentre stava prendendo il treno che lo avrebbe portato a Madrid. In difesa dell’unità nazionale anche il capo del governo Mariano Rajoy che ha dichiarato che non negozierà la divisione fin quando ci sarà questo clima di ricatto.

È STATO UN INCIDENTE L'INVESTIMENTO DI LONDRA

Si è ufficialmente espressa la polizia inglese sull’incidente avvenuto ieri dinanzi al National Hystory Musem ha provocato il ferimento di 10 passanti. L’antiterrorismo inglese in tale contesto ha fatto sapere di aver vagliato tutte le ipotesi e alla fine ha optato per il semplice incidente stradale, un incidente forse causato dall’alta velocità del mezzo. Intanto il guidatore, anch’esso ferito, è stato posto sotto custodia per le lesioni causate ai passanti, esso allo stato attuale non risulta indagato per terrorismo. L’incidente aveva portato all’isolamento dell’intera strada che si trova in una delle zone più centrali di Londra, e aveva fatto scattare l’allerta terrorismo con reparti delle forze speciali che erano state portate immediatamente a difesa delle installazioni più in vista della capitale britannica.

DISASTRO FERRARI

Continua la sfortuna in casa Ferrari, scuderia che oggi ha dovuto archiviare un altro gran premio fallimentare. In Giappone Sebastian Vettel partiva dalla prima posizione, l’imperativo per la prima guida Ferrari era di vincere ad ogni costo, ma la sua monoposto ha accusato un problema di motore, problema che lo ha portato al ritiro dopo solo cinque giri. La situazione bissa quella dello scorso Gran Premio, allora a fermarsi era stata la monoposto di Raikkonen, che da prima in griglia non aveva preso neppure il via a causa di una rottura del motore. Negli altri sport spicca l’accesso ai play off dell’Italia pallonara, gli azzurri di Ventura hanno goduto della vittoria del Belgio in casa della Bosnia, vittoria che gli ha consegnato l’accesso ala fase successiva come miglior seconda del girone.

QUALIFICAZIONE MONDIALI 2018, TORNA IN CAMPO L'ITALIA. NON SI PUO' PIU' SBAGLIARE

Si torna in campo per le Qualificazioni Mondiali 2018 con l'Italia di Giampiero Ventura che non può più sbagliare. Gli azzurri saranno in campo fuori casa contro l'Albania che non è fondamentale tanto per la classifica quanto per il morale. Sicuramente serve fare punti per rispondere a una squadra ferita nell'orgoglio. Si giocano inoltre altre partite molto interessanti che possono regalare diverse situazioni particolari e pronti a dare spessore a un cammino lungo ben due anni. Ecco il calendario completo delle gare che si giocheranno oggi: Finlandia-Turchia, Galles-Irlanda, Islanda-Kosovo, Israele-Spagna, Moldavia-Austria, Macedonia-Liechtenstein, Serbia-Georgia e Ucraina-Croazia.

NEL WEEKEND TORNA LA SERIE A

Le Qualificazioni ai Mondiali 2018 non sono ancora alle spalle, ma in molti stanno già lavorando in vista delle complicatissime gare del weekend di Serie A che vedrà diversi big match in campo. Sabato si parte con due scontri importanti alle 18.00 Juventus-Lazio e alle 20.45 Roma-Napoli che già potrebbero dare un nuovo assetto alla testa della classifica dove al momento vediamo gli azzurri con 21 punti, seguiti dai bianconeri a 19. Il big match di domenica invece è il posticipo serale un Inter-Milan mai così importante negli ultimi anni con le due squadre che hanno maturato nuove ambizioni di alta classifica. Ecco tutte le altre partite che vedremo in campo domenica: Fiorentina-Udinese, Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta e Sassuolo-Chievo Verona.

