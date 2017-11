DELITTO DI PERUGIA/ Meredith Kercher, uccisa 10 anni fa: cosa n'è stato di Amanda Knox, Sollecito e Rudy Guede

Delitto di Perugia, Meredith Kercher: uccisa 10 anni fa con una coltellata alla gola. Il caso giudiziario che scosse l'Italia e i suoi protagonisti: da Amanda Knox a Raffaele Sollecito

Meredith Kercher (foto da Quarto Grado)

Sono trascorsi esattamente 10 anni dal primo novembre 2007, la sera in cui si consumò il delitto di Perugia che vide soccombere Meredith Kercher, studentessa inglese di 22 anni in Italia per un Erasmus, ritrovata il giorno dop senza vita, sotto un piumone, nell'appartamento di via della Pergola dove abitava. A distanza di 10 anni i dubbi su quella vicenda sono ancora tanti: basta pensare che Rudy Guede, unico condannato con rito abbreviato, per aver ammesso la sua presenza nella villetta la sera del delitto, sta scontando una pena di 16 anni di reclusione per "concorso in omicidio". Già, ma concorso con chi? Non con la coninquilina di Meredith, Amanda Knox. Né con il suo fidanzato dell'epoca, Raffaele Sollecito. O con Patrick Lumumba, il titolare del pub di Perugia in cui Amanda lavorava saltuariamente: il primo a finire in arresto, il primo ad essere completamente scagionato. Di quelle indagini, di quei sospetti, è rimasto poco: un condannato per concorso che non si sa con chi abbia collaborato. Ma soprattutto lei, Meredith, una ragazza che non ha avuto il tempo di diventare donna: oggi avrebbe 32 anni.

DELITTO DI PERUGIA: CHE FINE HANNO FATTO AMANDA, SOLLECITO E LUMUMBA

Tra sentenze e cancellazioni, a mettere la parola fine sulla vicenda giudiziaria del delitto di Perugia fu nel 2015 la Corte di Cassazione, che annullò l'ultimo pronunciamento di condanna nei confronti di Amanda e Raffaele perché il quadro disegnato da chi aveva indagato "non è sorretto da indizi sufficienti". A distanza di 10 anni da quel delitto, però, le vite dei protagonisti di questa storia non sono più le stesse. Lo ha confermato il papà di Sollecito, intervistato dall'Ansa:"Quell'omicidio ha spento la vita di una splendida ragazza quale era Meredith ma ha anche rovinato la vita di mio figlio costretto a difendersi, per colpe non certo sue, da un'accusa incredibile. Raffaele - ha aggiunto - e' stato dichiarato estraneo alle accuse ma la sua reputazione e' stata intaccata. Gli e' stato negato anche il risarcimento economico per l'ingiusta detenzione. Perché?". E Amanda? In questi anni ha scritto un libro e ha fatto sapere di voler ritornare prima o poi a Perugia per "chiudere un cerchio". Guede, unico condannato, inizia a beneficiare dei primi permessi dal carcere. Lo dicevamo, dieci anni dopo, in un modo o nell'altro la vita continua: per tutti ma non per Meredith.

