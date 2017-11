I MORTI, 2 NOVEMBRE/ Cos’è la commemorazione dei defunti: le tradizioni italiane

2 novembre, il giorno della commemorazione dei defunti. Le tradizioni italiane tra abitudini culinarie e regali per i più piccoli. Cibo e acqua lasciati ai morti in visita

01 novembre 2017 Fabio Belli

2 novembre, il giorno dei morti

Giovedì 2 novembre sarà come ogni anno il giorno della Commemorazione dei defunti. Dopo la notte di Halloween e il giorno di Ognissanti, la tradizione italiana prevede che ci si possa prendere un giorno per commemorare i morti, una ricorrenza molto sentita nell’ambito della Chiesa Cattolica. Oltre alla celebrazione della Santa Messa, è tradizione in tutte le parti d’Italia andare a far visita al cimitero ai propri cari. Ci sono poi tradizioni molto radicate, soprattutto al Sud Italia, in cui questa notte viene attesa dai bambini come quella di Natale, poiché è tradizione che ai piccoli venga fatto trovare un regalo che si dice che sia stato portato dai morti di casa, il nonno, uno zio o comunque persone care ai quali si lascia del latte o dei dolcetti, in attesa che passino a portare un ricordo per i piccoli di casa.

UNA FESTA IN CUCINA

Il giorno della commemorazione dei defunti viene spesso dedicato anche alla preparazione di dolci tipici che, con i primi freddi, tornano il 2 novembre a fare capolino sulle tavole di tutti gli italiani. Paese che vai, dolce che trovi, ad esempio sulle tavole milanesi non è inusuale trovare quello che viene chiamato “il pan dei morti”, preparato sostanzialmente con biscotti tritati, amaretti, mandorle, cannella e noce moscata. Vengono fuori una specie di “biscottoni” che ricordano in parte gli amaretti natalizi. A Napoli si prepara invece un torrone speciale chiamato comunemente in terra partenopea “o morticiello”, glassato di cioccolato che può essere gianduia o aromatizzato al caffé a seconda dei gusti. Anche in Sicilia i dolci del 2 novembre sono un appuntamento assolutamente tipico, a Palermo vengono preparati i Frutti di Martorana, a Catania degli speciali biscotti chiamati I Vincenzi e a Messina le “Piparelle”, che vanno a loro volta inzuppate nei liquori preparati in casa. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti.

LE TRADIZIONI AL NORD ITALIA

Le tradizioni relative al giorno della commemorazione dei defunti non riguardano però solamente l’Italia meridionale. Come detto, in Sicilia vengono preparati bambini per i più piccoli, ma anche al Nord ci sono tradizioni da rispettare in maniera ferrea. Come ad esempio in Valle d’Aosta, in in cui vengono preparate delle pietanze in più da lasciare sui davanzali per i morti, che in caso contrario alzano un vento che fa circondare la casa di un gran rumore, chiamato “tzarivari”. In Piemonte si esce la sera, sfidando le notti già fredde a volte in questo periodo dell’anno, perché per tradizione le case vanno lasciate vuote per i defunti che vogliono tornare a visitarle. In Lombardia per i morti che passano a far visita nelle case non viene lasciato cibo ma una brocca d’acqua, per permettere loro di dissetarsi dopo il lungo viaggio. In Emilia Romagna invece il cibo da lasciare ai defunti viene scambiato di casa in casa, e se ne lascia anche ai poveri che vengono a bussare alle porte delle varie abitazioni.

