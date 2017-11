INCIDENTE STRADALE/ Bassano del Grappa, 15enne investito dopo la festa di Halloween (oggi 1 novembre)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 1 novembre 2017: Bassano del Grappa, 15enne investito dopo la notte di Halloween in piena città, ferito grave. Tragedia col trattore in Sicilia

01 novembre 2017 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

Come di consueto purtroppo dopo la notte di Halloween gli incidenti stradali fioccano per le gravi disattenzioni dei tanti alla guida, giovani e non: a Bassano del Grappa la sfortuna si è accanita contro un 15enne di Cassola investito dopo la festa delle streghe e ricoverato ora in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano. Come scrive il Gazzettino, attorno a mezzanotte era in sella alla sua Vespa quando all’altezza di un incrocio è stato investito da una Kia Sportage condotta da una 50enne originario di Bassano. In pratica, secondo la dinamica spiegata dalla Stradale, l’auto non ha rispettato la precedenza e ha colpito in pieno frontale il ragazzino facendolo volare per metri sull’asfalto. Il ragazzo, fortunatamente non è stato travolto da altre auto in transito. «La donna al volante sì è fermata immediatamente e ha dato l’allarme al 118. I sanitari del Suem hanno trasportato il ferito in ospedale dove è stato ricoverato per traumi e fratture multiple: non corre pericolo di vita», ha spiegato questa mattina il Gazzettino dopo aver sentito i carabinieri che hanno indagato sull’incidente.

CASTELVETRANO, MORTO SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Incidente questa volta sul lavoro nella tragica mattinata di oggi: lo riporta Repubblica e avviene tutto a Castelvetrano, dove un uomo è stato trovato morto schiacciato da un trattore nelle campagne tra Menfi e Selinunte. «Un uomo intorno ai 60 anni, ancora non identificato, è stato trovato morto stamani, poco prima delle 8, schiacciato da un trattore che si è ribaltato in un appezzamento di terreno di contrada Belice di Mare, tra Selinunte e Menfi, in territorio di Castelvetrano», scrive Repubblica Palermo. Purtroppo solo dopo qualche minuto è passata una persona che accortasi del incidente col trattore, ha provato a soccorre la vittima senza però evitare la tragedia. Sul posto in questo momento ci sono i vigili del fuoco e le autorità giudiziarie per cercare di capire la natura dell’incidente avvenuto col trattore in pieno giorno e senza che nessuno abbia sentito nulla.

