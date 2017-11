LA DONNA IDEALE? HA 38 ANNI/ L’età perfetta della bellezza femminile è questa (secondo People)

Donne all'apice a 38 anni, è questa la sentenza del quotidiano internazionale People che ha decretato questa età come apice fisico femminile. Ma sarà vero?

01 novembre 2017 Francesco Agostini

Donne all'apice a 38 anni (Facebook)

Se il vostro anno di nascita corrisponde al 1979 allora vi potete dire veramente belle. Magari vi ci sentivate già da prima, senza che nessuno ve lo dicesse, ma adesso ne avete la piena conferma dalla rivista internazionale People. E' stata compiuta, infatti, una ricerca dalla quale è emerso che l'età in cui la donna esprime tutte le proprie potenzialità sono proprio i 38 anni. Ma come ha fatto People ad affermare una cosa del genere? In realtà la cosa è molto semplice e il dato è saltato fuori tramite un semplice confronto di dati. E' stato fatto un confronto tra la lista delle star più belle al mondo che erano in classifica nel 1990 e quelle di oggi, nel 2017; è stata fatta una media anagrafica ed ecco qui che il dato statistico ha fornito la verità incontestabile (?): i 38 anni sono l'età dell'oro delle donne, il loro acme fisico come bellezza, fascino e prestanza fisica. Donne più mature, quindi, ma non necessariamente meno belle o attraenti, anzi: le ventenni rimangano indietro, perfavore. Il 2017 ha decretato che la donna matura piace, è bella e non ha nulla da invidiare alle più giovani.

SI INVECCHIA MEGLIO

Di questo simpatico argomento tratteranno anche Linus e Nicola Savino siìu Deejay chiama Italia perché, non nascondiamocelo, questo topic è un tema caldo. Già perché al giorno d'oggi vediamo sempre più che le donne mature si accompagnano con uomini più giovani di loro, anche di parecchi anni. Questo andamento è un segno evidente che il gentil sesso si mantiene bene, tonico e in forma, e non è più dalla 'giovinezza corta' come accadeva in passato. Fino a qualche anno fa si credeva, giustamente o no, che superati i 30-35 anni la donna avesse dato il meglio di sé, ma il 2017 sta smentendo tutti questi vecchi preconcetti. Le donne sono più belle, più giovani e più attraenti se sono mature: lo dice People ma lo dicono anche i fatti. Guardiamo quante star si affiancano a uomini più giovani (vi ricordate di Sandra Bullock e Ryan Gosling?) e quanti personaggi di spicco italici fanno lo stesso (senza andare troppo lontano una Selvaggia Lucarelli): è la tendenza e bisogna prenderne atto. Sei nata nel 1979? Allora siamo certi che questo articolo sarà stato di tuo gradimento.

