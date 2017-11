Malattia di Lyme/ Cos'è? Sintomi e prevenzione della malattia batterica che ha colpito Victoria Cabello

Cos’è la malattia di Lyme? E’ ancora poco conosciuta in Italia la borreliosi, malattia di origine batteria che ha colpito la conduttrice italiana Victoria Cabello. Una malattia che non va sottovalutata, tanto che il New York Times l’ha definita “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente (negli Stati Uniti) dopo l'AIDS”. Il nome deriva dalla cittadina di Old Lyme (Connecticut) dove si verificò una prima epidemia di questa malattia, nel 1975. La causa della borreliosi, altro nome per identificare questa malattia, è un batterio spiraliforme (Borrelia burgdorferi) che infesta le zecche, le quali posso trasferirlo agli uomini e agli animali. L’esordio si verifica solitamente in estate e ad inizio autunno, con l’aumento esponenziale della presenza delle zecche del gruppo Ixodes ricinus e le zone più rischiose dove contrarre la malattia di Lyme sono quelle boschive e ricche di cervi, poiché queste rappresentano l’habitat ideale per questo tipo di zecche.

MALATTIA DI LYME, SINTOMI

Il primo sintomo della malattia di Lyme è un eritema cutaneo di piccole dimensioni, che nel corso di qualche giorno o serttimana si estende fino a diventare un eritema di forma circolare, triangolare o ovale, la cui grandezza può variare anche in modo significativo. L’eritema è accompagnato da febbre, mal di testa, rigidità del collo, dolori muscolari e spossatezza. E, soprattutto, se queste non vengono curate in tempo, c’è il rischio che le vittime accusino dolori e gonfiori alle articolazioni per diversi mesi. Il secondo stadio della malattia di Lyme prevede complicanze neurologiche e dolori osseo-muscolari e, più raramente, disturbi cardiaci o agire sul sistema nervoso causando meningite asettica, radicoloneuriti, infiammazione delle radici nervose cervicali, acufeni e paralisi di Bell. Nel terzo stadio, alcuni pazienti hanno accusato perdite di memoria e instabilità comportamentale. La malattia di Lyme è più pericolosa per le donne in stato di gravidanza, poiché trasmettibile al nascitura e aumenta il rischio di aborto spontaneo.

MALATTIA DI LYME, TERAPIA E PREVENZIONE

Se diagnosticata per tempo, la malattia di Lyme può essere curata grazie ad una terapia antibiotica mirata contro l’agente patogeno, con alcuni sintomi che potrebbero protrarsi anche dopo la cura (spossatezza e dolori). Secondo gli Istituti Sanitari Americani, la malattia di Lyme è contraibile più volte nella vita e, per contrastare questo pericoloso fenomeno, l’istituto di medicina della Yale Università ha annunciato recentemente di aver messo a punto un vaccino sperimentale per prevenire questa malattia. Per prevenire questo male, il modo più semplice è quello di evitare di subire infestazioni di zecche: camminare al centro dei sentieri boschivi, indossare indumenti lunghi e cappello, infilare i pantaloni nei calzettoni e indossare scarpe chiuse. Gli insettifughi possono essere efficaci se applicati su indimenti e pelle, ma potrebbero avere degli effetti collaterale, in particolare sui bambini.

