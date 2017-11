RENATA RAPPOSELLI/ Pittrice scomparsa, dai problemi economici alla lite con l'ex marito (Chi l'ha visto)

Renata Rapposelli: il giallo della pittrice scomparsa: le precarie condizioni economiche e l'ultima lite con l'ex marito prima di far perdere le sue tracce.

01 novembre 2017 Emanuela Longo

Renata Rapposelli

E' passato quasi un mese dalla misteriosa scomparsa di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne di Ancona della quale non si hanno più notizie dallo scorso 9 ottobre, ovvero da quando si recò a Giulianova a fare visita al figlio ed all'ex marito che non vedeva da tempo. Sul caso sono già state avviate le indagini e la procura ha aperto un fascicolo che però al momento non contempla alcun indagato. Sarà questo il giallo al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto, in onda stasera su RaiTre. Chi fine ha fatto Renata? La donna ha avuto un valido motivo per allontanarsi volontariamente senza dare nessuna spiegazione alla famiglia ed agli amici? Le ultime tracce della pittrice si fermano sulla strada per il santuario di Loreto, dove l'ex marito la stava accompagnando. Eppure, proprio nel corso del tragitto i due ex coniugi avrebbero iniziato a litigare vistosamente e la donna avrebbe così chiesto di scendere prima del suo arrivo. La lite, legata a motivi economici, secondo le dichiarazioni del figlio era iniziata già in casa e proseguito anche all'esterno, in auto. Dietro la sparizione potrebbe esserci anche dell'altro, nonostante ad oggi le ricerche non abbiano dato alcun esito. L'ex marito, intanto, sarebbe ancora sotto choc al punto che, dopo aver appreso della sparizione della donna, sarebbe stato colto da un malore tale da necessitare di un ricovero durato due settimane. Il figlio, di contro, non riesce a darsi una spiegazione del possibile motivo che avrebbe spinto la madre a sparire così, senza dare una spiegazione neppure al gruppo religioso di cui faceva parte.

LE PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE

Da qualche tempo Renata, molto conosciuta nell'ambito artistico abruzzese, non stava passando un buon periodo dal punto di vista economico. Di recente, come riporta CorriereAdriatico.it, aveva perso la possibilità di ottenere un prepensionamento grazie ad un lavoro svolto in un posto statale. Proprio l'esito negativo della domanda aveva gettato la pittrice nello sconforto più totale e le sue condizioni erano andate peggiorando anche in seguito alla chiusura forzata del suo laboratorio artistico, tanto da essersi dovuta rivolgere ai servizi sociali del Comune. Tutto questo avrebbe potuto scaturire il diverbio con l'ex marito il quale invece stava tentando ancora una volta di riunire la famiglia con l'intento di contenere anche le spese legate al mantenimento. Cosa è accaduto dopo essere scesa dall'auto? Renata Rapposelli è mai arrivata al Santuario? La speranza del figlio è che la donna possa trovarsi in un santuario a pregare e che non le sia accaduto nulla di terribile. Ma se così fosse, come mai non si sarebbe fatta viva neppure con gli amici, gli stessi che non vedendola avrebbero sporto denuncia di scomparsa ad una settimana dalla lite con l'ex?

© Riproduzione Riservata.