Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.2 a Catania (ore 12.40, 1 novembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 1 novembre 2017: danni, epicentro, comuni coinvolti e dati in tempo reale. Sicilia, sisma M 2.2 in provincia di Catania

01 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi

Una sola scossa di terremoto questa mattina ha segnalato un’intensità di magnitudo superiore al grado 2 sulla scala Richter e comunque non ha generato alcun danno ai comuni della zona colpita che si trovano pressoché tutti nella provincia di Catania in Sicilia. Per la festa di Ognissanti il terreno spesso molto sismico del centro Italia per ora presenta per fortuna solo poche piccole scosse tra Rieti e Macerata, mentre appunto l’unico sisma da poter segnalare in questo inizio di novembre è quello a Catania delle ore 2.30 di stanotte. Scossa di M 2.2 Richter, ipocentro registrato dal centro nazionale INGV a circa 7 km sotto il livello del terreno come profondità; su fronte dell’epicentro invece i comuni coinvolti pur senza danni restano Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Moio Alcantara, Sant’Alfio, Piedimonte Etneo, Milo, Malvagia, Mascali, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Calatabiano, Giarre, Gaggi, Santa Domenica Vittoria, Graniti, Maletto, Taormina e Castlemola.

NUOVA CALEDONIA, FORTE SCIAME SISMICO NELL’OCEANO

Dopo le fortissime scosse di terremoto avvenute ieri in Indonesia, è ancora l’emisfero Australe e le aree vicino all’Australia in Oceania a presentare due nuove fortissime scosse sismiche avvenuto nella Nuova Caledonia, isole ad est del grande stato australiano. Alle ore 3.24 e alle 6.09 di questa mattina italiana, si segnalano due forte ondate sismiche di grado M 6.5 e 6.2 che per fortuna essendo avvenute in mare aperto non hanno provocato danni per gli abitanti delle piccole isole australi. Resta aperta l’allerta tsunami anche se nelle ultime ore pare che l’intensità sismica del territorio sotto il livello del mare si sia calmata e prometta meglio per le prossime 12 ore.

© Riproduzione Riservata.