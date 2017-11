Victoria Cabello/ "Torno in tv dopo la lotta contro la malattia di Lyme"

Victoria Cabello, assente dal piccolo schermo da tre anni, è pronta a tornare in tv: la conduttrice ha rivelato di aver lottato negli ultimi tre anni con una malattia, il lyme

Victoria Cabello (Facebook)

Si era parlato di periodo sabbatico nel 2014 dopo l’addio al talent show X Factor, in onda su Sky, ma in realtà c’era qualcosa di più. Victoria Cabello, nota conduttrice televisiva e showgirl, ha rivelato ai microfoni del Corriere della Sera di aver lottato negli ultimi tre anni con una malattia poco conosciuta in Italia, la malattia di Lyme. Molto diffusa negli Stati Uniti d’Amerca, questa malattia le ha impedito di continuare la sua carriera televisiva: “All’inizio mi sentivo tremendamente stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi. Del resto sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia". "Resto una trend setter”, la battuta della conduttrice televisiva, che ha spiegato i motivi del suo periodo lontano dal palcoscenico. Una battaglia vinta, sulla quale Victoria Cabello ci ride sopra: "Sono diventata la Carlo Verdone (noto ipocondriaco, ndr) dei parassiti: so tutto. Una sera, ubriaca, ho anche comprato un dominio: The Health Pusher. E ora sogno un programma di medicina con Luciano Onder".

I PROGETTI FUTURI

Dopo l’affermazione su Italia Uno con le Iene tra 2002 e 2007, Victoria Cabello ha lavorato su più progetti di successo: da Very Victoria su Mtv Italia a Victor Victoria – Niente è come sembra su La , passando alla conduzione dello storico programma calcistico Quelli che il calcio dal 2011 al 2013. Nel mentre, la conduzione del Festival di Sanremo nel 2006 insieme a Giorgio Panariello e Ilary Blasi. E adesso? “Ora ho deciso di fare solo cose che mi divertono”, spiega la showgirl. E tra queste, i Monchhichi, serie tv cult in voga negli anni Settanta che tornerà su DeaJunior dal 3 novembre. E Victoria Cabello introdurrà le puntate con dei mini tutorial in cui spiegherà usi e costumi del Giappone: "Ero talmente fan dei Monchhichi che quando mi hanno proposto questo progetto sono caduta dalla sedia. Ho detto subito sì. Ha risposto la bambina che c’è in me. E appena ne ho parlato con le amiche - continua Victoria Cabello - mi hanno iniziato a bombardare di foto, ognuna con il suo pupazzo Monchhichi".

“NON PERDO MAI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA”

E, a proposito dei progetti futuri, sottolinea Victoria Cabello: “Ho scritto una serie tv, due nuovi programmi, un mokumentary. Nel 2013 ho prodotto un documentario sulla Siria (Border), andato al festival di Toronto. Poi voglio scrivere un libro e, assolutamente, diventare un’influencer entro i 45 anni”. Un mondo, quello della televisione, al quale è sempre rimasta vicina: "In tv vedo molti format e poco spazio alla creatività, all’intrattenimento che piace a me. L’unico che non perdo mai è Costantino della Gherardesca", l'elogio al conduttore di Pechino Express. E continua: "Poi, sì, sono pazza di Ballando con le stelle e di Mariotto, ma questo è un altro discorso. In generale però, la mia attenzione è un po’ andata altrove ultimamente". Nonostante la malattia e il periodo difficile, le offerte non sono mancate come sottolinea lei stessa: "Ma credo che le carriere migliori si costruiscano sui no e non ho l’ansia dello stare fuori dal giro". Pronta a tornare protagonista la Cabello, a partire dai... Monchhichi!

