Eurojackpot/ Estrazione n. 45/2017: i numeri vincenti! (oggi, 10 novembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 45/2017: numeri vincenti del 10 novembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

10 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Il montepremi di Eurojackpot è arrivato a 23 milioni di euro per l'estrazione di oggi, 10 novembre. Come ogni venerdì, torna dunque l'appuntamento con la fortuna grazie a questo gioco internazionale. La competizione è infatti molto diversa, visto che coinvolge altri 17 Paesi europei. L'ultimo a entrare nella grande famiglia di Eurojackpot è la Polonia, entrata in ballo il mese scorso. Chi non conosce ancora bene questo gioco, sappia che è sempre milionario: anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da dieci milioni di euro, crescendo sempre più velocemente ad ogni concorso. La sfida per il jackpot milionario europeo, dunque, supera i confini. Per partecipare basta giocare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Eurojackpot mette in palio tantissimi premi attraverso le 12 categorie di vincita: si va dal 5+2 ambitissimo, perché mette in palio il jackpot milionario europeo, al 2+1.

L'Italia ha una missione oggi: battere la Svezia nel playoff di andata per la qualificazione ai Mondiali 2018 e vincere la sfida europea di Eurojackpot. La missione è possibile per la Nazionale del commissario tecnico Giampiero Ventura, così come per i tanti appassionati di questo concorso. Bisogna senza dubbio migliorare i risultati della scorsa settimana, quando la vincita italiana più alta è stata quella di 342,60 euro per il 4+1. Nessuno è riuscito a realizzare invece il 5+2, l'unico a sfiorare la grande vincita è colui che ha realizzato il 5+0 da 470.575,50 euro. Non è andata male neppure a coloro che hanno realizzato il 4+2, ventitré fortunati, che hanno vinto 6.819,90 euro. Prepariamoci dunque ad un'altra estrazione spettacolare, ma prima ricapitoliamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 2-35-44-45-50, Euronumeri 6-7. La caccia al 5+2 riparte oggi con la speranza che l'Italia risulti vittoriosa. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

