Incidente stradale/ Milano, Tangenziale Est: camion si ribalta, code per 10 km (oggi 10 novembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 10 novembre 2017: Milano, camion si ribalta sulla Tangenziale Est con code che vanno oltre gli 11 km. Ferrari in fiamme sull'A8

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Mattinata da incubo alle porte di Milano per un incidente stradale che ha letteralmente bloccato la Tangenziale Est nei pressi di Via Mecenate: come se non bastasse lo sciopero che ha aumentato il traffico veicolare, un camion si è ribaltato dopo aver perso il controllo e si è posto di traverso sulla carreggiata tra Paullo e Via Mecenate, poco prima delle 7.15. Il caos ha poi regnato sovrano: in un primo momento sembrava anche che le condizioni dell’uomo alla guida del camioncino bianco fossero molto gravi, con le operazioni di soccorso durate qualche minuto visto che si trovava incastrato tra le lamiere del suo mezzo. I vigili del fuoco però sono stati svelti e competente e sono riusciti ad evitare il peggio, portando poi l’uomo all’ospedale di San Donato e ora, come certifica Milano Today, il camionista sarebbe del tutto fuori pericolo. Resta il grave problema del traffico: in uno dei tratti più trafficati già normalmente, l’incidente ha causato oltre 10 km di code, con viabilità ko nel giorno dello sciopero generale dei trasporti pubblici. Code tra lo svincolo della Sp113 Cernusco sul Naviglio e lo Svincolo di Linate e su viale Fornanini in direzione con l'allacciamento della A1 Milano-Napoli.

FERRARI IN FIAMME SULL’A8 A TERRAZZANO

Ancora Milano e ancora incidente, questa volta sul’A8 all’altezza di Terrazzano: un nuovo scontro nella notte ha causato qualche problema di traffico e molta paura per i conducenti coinvolti nello schianto avvenuto attorno alle ore 2 con due auto in collisione. Una Ferrari lussuosa in particolare è stata travolta nello scontro e si è accartocciata quasi subito: non solo, a differenza dell’altra auto rimasta a bordo carreggiata, la Ferrari ha avuto anche la sfortuna di andare in fiamme causando un temibile incendio avvistato per chilometri. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e sono riusciti a salvare gli uomini coinvolti nelle due auto: un uomo di 50 anni è stato trasportato al Sacco di Milano ma in codice giallo e senza alcun timore per la sua vita.

