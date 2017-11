METEO CATANIA/ Allerta arancione su Calabria e Sicilia: forti temporali da oggi e per tutto il weekend

Allerta meteo in Sicilia e Calabria, temporali su Catania: ultime notizie e previsioni del tempo per il weekend. Forti precipitazioni, temperature in diminuzione

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Allerta meteo (Pixabay)

Un autunno tardivo ma ora più che mai piovoso: in Sicilia e in Calabria, in particolare, le prossime ore vedranno nuovi temporali come quelli fortissimi avvenuti stamattina a Catania con un allerta meteo diramata dalla Protezione Civile con il bollettino Meteo per il 10 novembre e il prossimo weekend. « maltempo tornerà ad interessare il nostro Paese nelle prossime ore, quando una vasta area di bassa pressione – già attiva sul Bacino del Mediterraneo – si intensificherà apportando un peggioramento del tempo al Sud ed in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse», scrive la Protezione Civile. Nelle ultime ore è stata soprattuto la città di Catania ad essere invasa dall’acqua con acquazzoni e disagi per i corsi d’acqua cittadini che hanno dato come un anticipo di quello che potrebbe succedere nelle prossime 48 ore. Intanto per oggi la Protezione Civile ha esteso l’allerta meteo gialla sui bacini costieri del Lazio. «La criticità gialla per oggi venerdì 10 novembre, anche sui bacini costieri della Campania, sull’Abruzzo e l’alto Molise, sulla Sicilia centro-orientale e sulla Calabria centrale e settentrionale. Sempre nella giornata di domani, infine, è stata valutata criticità arancione sui bacini della Calabria meridionale».

LE PREVISIONI PER IL WEEKEND

Per quanto riguarda invece le previsioni per le prossime due giornate di weekend la situazione vede ancora il centro-sud protagonista al negativo: «precipitazioni sparse, con rovesci o temporali di forte intensità sulla Sicilia e sulla Campania, specialmente sulle zone costiere; dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, precipitazioni sparse, con possibili temporali intensi, sulla Calabria, specialmente sui settori meridionali. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento», scrive il servizio meteo alarm della Protezione Civile. Qualche miglioramento arriverà nella mattinata della giornata di San Martino, mentre domenica tornano le precipitazioni sulla Calabria e la Sicilia anche molto abbondanti, con temperature minime attorno ai 15 gradi e massime sui 19. Verso la serata di domenica e poi per tutto il lunedì torna il maltempo anche al centronord, con ulteriore abbattimento delle temperature su Pianura Padana e zone preAlpi.

© Riproduzione Riservata.