Renata Rapposelli/ Pittrice scomparsa: il giallo dell’auto, l’ex marito non guidava da tempo? (Quarto Grado)

Renata Rapposelli, pittrice scomparsa misteriosamente da oltre un mese: emergono testimonianze inquietanti su Giuseppe e Simone Santoleri, indagati per omicidio.

10 novembre 2017 Emanuela Longo

Renata Rapposelli

E' passato ormai un mese dal giorno in cui Renata Rapposelli, pittrice 64enne da anni residente ad Ancona, fece perdere misteriosamente le tracce dopo aver fatto visita all'ex marito ed al figlio che non vedeva da anni, nel loro appartamento a Giulianova. Una lite violenta per motivi economici, poi la decisione di farsi accompagnare in stazione dall'ex coniuge, in auto, dove la discussione sarebbe degenerata. Quindi la donna sarebbe scesa dalla vettura a circa un paio di chilometri dal Santuario di Loreto ed avrebbe proseguito a piedi, da sola. Questa la versione ufficiale resa da Giuseppe Santoleri e riferita anche al figlio Simone, entrambi ora iscritti nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere in concorso. La trasmissione Quarto Grado, in onda questa sera su Rete 4, approfondirà il giallo informando i telespettatori sugli ultimi sviluppi che ruotano attorno alla vicenda. Nel frattempo, i due indagati si ritengono estranei alla scomparsa della donna, ma gli inquirenti avrebbero fiutato non pochi dubbi, a partire dagli orari che non tornerebbero, passando poi per il tipo di rapporti realmente esistenti in famiglia, fino all'auto, vera protagonista dell'intero giallo. A tal proposito, la trasmissione Pomeriggio 5 aveva rivelato un dettaglio fondamentale: non solo una vicina di casa avrebbe notato la notte tra il 9 ed il 10 ottobre una stranezza legata al modo in cui la vettura era stata parcheggiata (a notte fonda in una posizione e all'alba in un'altra), ma pare che dopo il giorno della scomparsa di Renata, il figlio Simone avesse portato l'auto, una Fiat 600, in un'autocarrozzeria per un problema. Il titolare della medesima carrozzeria si era dimostrato molto reticente di fronte alle domande dell'inviata, replicando con tanti "non ricordo" e senza spiegare realmente quale fosse il problema dell'auto. Ora, però, sarebbe spuntata un'altra indiscrezione legata ad ulteriori testimonianze e che andrebbe decisamente a compromettere la posizione di padre e figlio indagati a piede libero e le versioni finora fornite, soprattutto dal ragazzo, l'unico dei due ad essersi esposto ai media prima della sua iscrizione nel registro degli indagati.

RENATA RAPPOSELLI, NUOVE TESTIMONIANZE CHOC CONTRO GIUSEPPE E SIMONE SANTOLERI

Giuseppe Santoleri, l'ex marito di Renata Rapposelli nonché l'uomo che avrebbe guidato l'auto con a bordo la donna, a quanto pare non guidava più da anni. E' questa la clamorosa indiscrezione emersa nelle ultime ore attraverso la trasmissione di RaiTre Chi l'ha visto. A parlare sarebbero stati due ex amici di Simone Santoleri, figlio della pittrice scomparsa, che avrebbero riferito come il padre da tempo andasse in giro solo in bicicletta. I due testimoni al momento non sarebbero ancora stati ascoltati dagli inquirenti. Se ciò dovesse risultare veritiero, chi avrebbe guidato l'auto il giorno in cui di Renata si sono perse le tracce? E soprattutto, Giuseppe Santoleri avrebbe mentito agli inquirenti? La stessa trasmissione Rai, nell'apprendere queste affermazioni gravissime, avrebbe chiesto una replica al diretto interessato il quale a sua volta avrebbe deciso di rinchiudersi dietro un muro di silenzi. Un'altra testimone avrebbe riferito di presunti maltrattamenti da parte di Simone a scapito del padre Giuseppe, considerato un uomo mite e riservato. Già la trasmissione Pomeriggio 5 aveva raccolto la testimonianza choc di una vicina di casa la quale aveva riferito come per anni l'ex marito di Renata venisse tenuto segregato in una sorta di sgabuzzino, dove dormiva su una brandina, sommerso da scatoloni. Sul piano delle indagini, proseguono intanto le ricerche del corpo della pittrice, anche se al momento non avrebbero portato a nessun esito apprezzabile.

