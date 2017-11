Sciopero 10 novembre 2017/ Oggi treni e mezzi Atm e Atac: scuola e trasporti ko, info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi e treni oggi 10 novembre 2017: ultime notizie, info e orari. Atac Roma, Atm Milano e oltre 40 città d'Italia: in piazza scuola, sanità e trasporti pubblici

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi e treni oggi (LaPresse)

SCIOPERO GENERALE OGGI 10 NOVEMBRE

È giunto il venerdì nero da tanti temuto e che gli stessi ne avrebbero fatto volentieri a meno: sciopero dei mezzi pubblici locali, dei treni e degli aerei, della scuola e di tutti i lavoratori del comparto pubblico per protestare contro «le politiche economiche e sociali del governo italiano e dell’Unione Europea», come recita la nota di Unione Sindacale di Base insieme a Unicobas e Cobas. Hanno indetto una maxi protesta nazionale che in più di 40 città italiane renderà alquanto difficoltoso il trasporto locale, regionale e interurbano: «venerdì 10 sarà una denuncia dell’attacco indiscriminato che si sta attuando sul mondo del lavoro e una protesta contro il Jobs Act, contro la precarizzazione dei contratti, contro le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il diritto di sciopero», si legge nella nota prodotta dalle sigle in protesta tra due giorni in tutta Italia. Si ferma anche la scuola con molte manifestazioni nelle principali città di personale Ata, dirigenti e docenti che oltre agli studenti lamentano le mancate riforme sulla scuola pubblica del Governo Renzi-Gentiloni.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI: KO A MILANO E ROMA

Milano e Roma perché come sempre offrono i maggiori ingorghi durante gli scioperi generali come quello di oggi, ma le città da inserire nel titolo potrebbero essere praticamente tutte. Torino, Napoli, Firenze, Genova, Bologna e molte altre ancora sono costrette a sottostare allo sciopero dei mezzi pubblici con diverse modalità, fasce di garanzia e lavoratori coinvolti. A Milano lo sciopero riguarda il personale viaggiante e di esercizio sia nelle metro che in superficie (tram e bus) e avverrà tra le 8-45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, insomma le consuete fasce di garanzia. Nella Capitale invece lo sciopero è “differenziato”: Atac garantirà solo i servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo sciopero riguarderà anche Roma TPL (qui indetto da Cgil, Cisl, Uil, Usb e Faisa Cisal), altra società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco almeno delle metro, è assai probabile visti anche i recenti precedenti. In più nella Capitale sono previsti scioperi anche per scuola, trasporti, sanità, pubblico impiego e lavoro privato indetto dai Cobas, con il rischio paralisi della città purtroppo molto alta. Per tutte le info dettagliate sulle altre città coinvolte nello sciopero, ecco qui il focus approfondito.

TRENI GARANTITI DA TRENORD

Lo sciopero dei treni previsto per oggi vede coinvolti ovviamente anche Trenitalia e Italo che nelle scorse ore hanno diffuso i dettagli della protesta lanciata dal sindaco Usb per la giornata di domani: Le Frecce di Fs circoleranno regolarmente mentre per quanto riguarda i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il servizio di Trenord ha comunicato tutte le particolarità e le informazioni sullo sciopero che da ieri sera ore 21 coinvolge anche i treni in Lombardia, di servizio regionale e del passante ferroviario: all’interno del maxi sciopero generale di oggi, a protestare è il comparto del Trasporto Ferroviario Regionale con termine alle ore 21 (personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord) che il Trasporto Pubblico Locale fino alle ore 24 (personale appartenente al gestore di rete FerrovieNord). In particolare, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia 6-9 e 18-21 anche se in ogni caso il consiglio è tenere d’occhio le varie info ufficiali di Trenord alle stazioni e sui profili social online per evitare di incappare in disagi ulteriori e cancellazioni dell’ultim’ora. Non ci sono problemi per tutti i treni la cui partenza da orario ufficiale è prevista entro le ore 00.00 e l’arrivo a destinazione finale entro le 01.00. Non solo, dalle ore 18 i treni circolanti sulle linee gestite da RFI riprenderanno regolarmente servizio; inoltre dalle 21 alle 24 la circolazione dei treni suburbani e regionali Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano; Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo e nel Passante Ferroviario RFI (S1, S2, S4, S9 ed S13; escluse S5 ed S6) potranno subire modifiche o cancellazioni. Per tutti i servizi e treni garantiti, ecco qui il link utile con tutte le info.

