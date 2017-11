TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 2.3 a Macerata (ore 10.50, 10 novembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 10 novembre 2017: dati in tempo reale, danni ed epicentro. Macerata, sisma M 2.3 a Ussita nelle Marche. Scossa a Campobasso

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi

Per questo venerdì 10 novembre il terremoto è tornato ancora una volta a colpire in centro Italia anche se per fortuna senza alcun danno e alcuna segnalazione per i cittadini che vivono presso l’area vicina all’epicentro: un solo sisma degno di nota sul riepilogo INGV con i dati che segnalano il grado di intensità pari al M 2.3 in provincia di Macerata (Marche). I dati sull’ipocentro vedono una profondità del terremoto a circa 10 km sotto il livello del terreno, mentre sul fronte dell’epicentro l’area è all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. I comuni coinvolti, pur senza danni, sono i seguenti: Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Bolognola, Preci, Acquamarina, Fiastra, Fiordimonte, Montemonaco, Montefortino, Norcia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Sarnano, Montegallo, Amandola, Sellano, Muccia. Zero danni e soprattutto zero scosse successive nella stessa area che spesso è attraversata da lievi ma costanti sciami sismici.

MOLISE, SCOSSA DI M 1.5 A CASALCIPRANO (CAMPOBASSO)

Seconda scossa di giornata ma molto meno importante sul fronte intensità la segnaliamo a Casalciprano, in provincia di Campobasso (Molise): il terremoto avvenuto alle ore 8.17 non ha spaventato nessuno anche perché non è stato avvertito per via del grado M 1.5 sulla scala Richter. I dati prodotti dall’INGV nazionale vedono un ipocentro individuato a circa 11 km sotto il livello del terreno, con l’epicentro invece situato vicino ai comuni di Casalciprano, Busso, Oratino, Castrpignano, Sant’Elena Sannita, Spinete, Molise, Torella del Sannio, Baranello, Frosolone, Colle d’Anchise, Fossato, Duronia, Macchiagodena, Campobasso, Vinchiaturo, Pietracupa, Ripalimosani, Boiano, Limosano, Ferrazzano, Cantalupo nel Sannio, Sant’Angelo Limosano, Montagano, Mirabello Sannitico, Santa Maria del Molise, Civitanova del Sannio, San Massimo, Bagnoli nel Trigno, Campochiaro, Matrice, Cercepiccola, Salcito, Toro.

