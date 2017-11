Terza Guerra Mondiale/ Oggi il vertice Trump-Putin: sul tavolo la crisi nucleare in Corea del Nord

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 10 novembre 2017: oggi il probabile vertice Trump-Putin in Vietnam, sul tavolo la crisi nucleare in Corea del Nord

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Vladimir Putin

TERZA GUERRA MONDIALE. Dovrebbe alla fine tenersi oggi il tanto chiacchierato incontro in Vietnam tra Trump e Putin: guerra mondiale in Corea del Nord, crisi siriana e novità dall’Ucraina i temi principali che saranno posti sul tavolo (ancora non del tutto confermato da Usa e Russia, come potete leggere qui). È però ovviamente la crisi di Pyongyang a rappresentare il massimo e già urgente punto di partenza dello scambio tra i due uomini forse più potenti del pianeta: una prima apertura è arrivata ieri con le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, «il presidente Putin ha più volte parlato della necessità di una stretta cooperazione tra tutte le parti coinvolte per risolvere la crisi in Corea del Nord. L’invito di Trump alla Russia a cooperare sulla questione nordcoreana è quantomeno in sintonia con la ferma e ben nota posizione». Oggi però o tutt’al più sabato a margine del vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) in programma nella città vietnamita di Danang, potrebbe tenersi l’incontro in carne ed ossa con i leader che in maniera diversa finora si sono comportati nei confronti della minaccia nordcoreana: «Putin è molto importante perché i russi possono aiutarci con la Corea del Nord», ha detto di recente Trump; «Mi sembra che se costruiremo i nostri rapporti nel modo in cui si è svolto il nostro colloquio, ci sono tutte le ragioni per supporre che potremo almeno parzialmente ripristinare il livello di interazione di cui abbiamo bisogno», aveva detto Putin all’indomani del primo storico incontro tra i due leader lo scorso luglio. Da oggi si rafforzerà il difficile asse o vi saranno distanze incolmabili? L’impressione è che molto potrebbe passare da questo incontro, al netto del contenuto formale o economico; per Kim avere di fronte Putin, Xi e Trump intenti a far cessare la minaccia nucleare potrebbe essere molto complesso trovare un “partner” che continui ad appoggiarlo a livello internazionale. Certo, sempre che Cina e Russia invertano la rotta rispetto alle loro scelte sempre schierate pro-Pyongyang negli ultimi trent’anni di Consiglio di Sicurezza Onu…

TRUMP A XI: “ISOLARE PYONGYANG”

Prosegue il viaggio di Donald Trump in Cina e la terza guerra mondiale a rischio fortissimo con la Corea del Nord non poteva che essere uno dei punti centrali delle discussioni con Xi Jinping (oltre al vasto capitolo economico): ieri mattina l’inquilino della Casa Bianca ha fatto sapere che assieme al leader cinese hanno condiviso il fatto di applicare fino in fondo le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in modo da aumentare sempre di più la pressione su Pyongyang «perché abbandoni un percorso pericoloso e spregiudicato», spiega ancora Trump sottolineando una rinnovata cooperazione tra Usa e Cina. Nell’incontro avvenuto ieri mattina, Trump ha aggiunto che «è stato molto proficuo per quel che riguarda il dossier Corea del Nord. C'è soluzione a questo problema: bisogna collaborare per risolvere questo come altri problemi che minacciano la sicurezza internazionale». Xi Jinping invece ha fatto sapere che il partner americano è qualcosa di irrinunciabile: «è nell'interesse delle nostre due nazioni, ma anche per il mondo, la stabilità globale e lo sviluppo: la cooperazione è l'unica scelta giusta».

