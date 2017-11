Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Roberto Spada fermato dai Carabinieri (10 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roberto Spada è stato fermato dai Carabinieri. Romano Prodi si tira fuori dai giochi. Sindaco di Amatrice si candida nel Lazio. (10 novembre 2017).

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Roberto Spada - La Presse

ROBERTO SPADA FERMATO DAI CARABINIERI

Dopo la brutale aggressione due giorni fa, a danno di un giornalista del servizio pubblico, oggi i carabinieri di Ostia hanno proceduto al fermo di Roberto Spada l’appartenente a CasaPound vicino a un candidato di estrema destra alle scorse comunali. Spada è stato fermato su disposizione della procura capitolina, che contestandogli l’aggressione con violenza privata, ha agganciato al reato l’aggravante dell’aver agito in un contesto mafioso, aggravante che prevede l'arresto. Spada dopo essere stato portato in una stazione dell’Arma è stato trasferito presso la struttura carceraria di regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con quest’ultima che dovrà presto tramutare il fermo in arresto.

PRODI SI TIRA FUORI DAI GIOCHI

Puntuale come sempre accade quando un partito politico è alla ricerca di un "Salvatore" arrivano le prime rese. Il primo a manifestare la sua volontà di tirarsi fuori dalla scelta di chi dovrebbe guidare la coalizione di centro sinistra, alle prossime elezioni politiche è stato oggi Romano Prodi. Per il professore già fondatore dell’ulivo e ex presidente del consiglio, quanto è avvenuto in Sicilia nelle ultime elezioni regionali fa capire come il nostro paese sia letteralmente allo sbando. L’attenzione di Prodi si appunta sul fatto che ultimamente si parli troppo poco di programmi e molto di alleanze, indice questo dello scadimento di quella politica che dovrebbe dare risposte ai cittadini, e che invece cerca solamente di vincere le elezioni con coalizioni improponibili sotto il punto di vista della gestione del paese.

SI CANDIDA COME GOVERNATORE DEL LAZIO IL SINDACO DI AMATRICE

Sulla spinta ella gente e per la sua gente, questa la motivazione che porta il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi a candidarsi per la guida della regione Lazio nelle prossime regionali primaverili. Pirozzi è diventato famoso essendo il primo cittadino di uno dei comuni più colpiti dal devastante sisma che ha provocato oltre 300 morti, un sindaco come ama definirsi "molto popolare tra i cittadini". Pirozzi che fa parte del direttivo di Fratelli D’Italia ha comunicato la sua decisione al coordinatore nazionale Giorgia Meloni, ricevendo da quest’ultima un accoglienza molto fredda, visto che la candidatura esula da una logica partitica essendo di fatto tendente, come ha detto lo stesso Pirozzi, alla creazione di una "lista civica".

SVEZIA-ITALIA, SI FERMA ZAZA

A ventiquattrore da quella che potrebbe essere una partita determinante per la nazionale italiana, pesante tegola per il CT della nazionale. In allenamento infatti si è infortunato per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro Simone Zaza, l’attaccante lucano su cui Ventura puntava per dare imprevedibilità ad un attacco, che nelle ultime gare azzurre è stato poco prolifico. A questo punto nonostante tutto non si può convocare nessun’altro, e per Ventura non resta che affidarsi all’oriundo Eder, sperando che l’italo brasiliano non risenta delle tante panchine a cui è costretto nella sua squadra di club. Deciso intanto il modulo con cui la nazionale affronterà gli svedesi, Ventura ha optato su un 3-5-2 con due esterni che possono garantire copertura, e con Bonucci, Chiellini e Barzagli a dare copertura a Buffon, sicura invece la scelta di Verratti in mezzo al campo.

GLI STIMOLI DI JOHN ELKANN E DELLA UA JUVENTUS

John Elkann ai microfoni di Mediaset esprime quanto sia importante e stimolante avere dei concorrenti forti come il Napoli. La Juventus non ha paura certo di avversari simili ma rispetto e voglia di fare sempre meglio. La paura si ha nei casi come domenica scorsa contro il Benevento. Anche il presidente Andrea Agnelli si è espresso sulla giornata speciale che ha caratterizzato lo JMuseum quest'oggi. Infatti c'è stata una mostra in occasione dei 120 anni della vecchia signora, 94 dei quali sotto il potere degli Agnelli, i quali sono la famiglia sportiva più longeva tra tutti gli sport a livello mondiale. Andrea Agnelli ha colto inoltre l'occasione per ringraziare il curatore Walter Veltroni e al presidente del muse Paolo Galimberti, ideatore della mostra.

FAIRPLAY FINANZIARIO, LE ULTIME SUL MILAN

Dopo l'incontro di Fassone con la commissione Uefa per il fair play finanziario per i conti dell'ultimo triennio, si evince un velato ottimismo. Ci sono tre scenari possibili come ad esempio, l'accettazione della sentenza, il patteggiamento oppure una sospensione del giudizio con una più approfondita diagnosi dei conti. I rossoneri sperano di avere il lasciapassare per la presentazione del nuovo piano di business per il triennio 2018-2021, nel quale sono illustrate le intenzioni di rientro nelle spese dopo l'ultima campagna acquisti. La risposta dell'Uefa non si farà attendere molto, ma a Milanello c'è fiducia anche per la trasparenza delle indagini. Nel caso di accettazione, il Milan diverrebbe il primo club nella storia del calcio ad ottenere il voluntary agreement. Nel caso contrario sarà comunque l'Uefa ad imporre i paletti per il rientro del club nel fair play finanziario, come è capitato ai cugini nerazzurri e alla Roma.

VALENTINO ROSSI TORNA SU VALENCIA

Valentino Rossi amaro ai microfoni di Moto.it afferma di aver potuto vincere 11 mondiali se non ci fosse stata la gara di Valencia, circuito che lo ha visto protagonista di molti episodi sfortunati e spiacevoli. Nel 2006 scivolo consegnando di fatto il mondiale a Nicky Hayden. Nel 2015 invece fu costretto a partire in ultima posizione dopo la vicenda con Marquez, dando la possibilità a Jorge Lorenzo di vincere. Anche questa è stata una stagione difficile, colma di fatica nonostante le buone prestazioni e la competitività.

© Riproduzione Riservata.