Vodafone Smart E8/ Happy Friday, ecco il premio del 10 novembre 2017: prezzo e regolamento

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Happy Friday Vodaone, il premio di oggi

È il premio di oggi ed è a dir poco vantaggioso: Vodafone Smart E8 per il 10 novembre è il premio del concorso Happy Friday dedicato a tutti i clienti abbonati al servizio ricco di offerte, regali e vantaggi in scena ogni venerdì di tutte le settimane. «Vodafone Happy è il programma che ti premia, Se non lo hai ancora fatto iscriviti, accumula sorrisi e richiedi i tuoi premi»: chi ancora dei clienti Vodafone non ha partecipato al concorso può dirsi un bel “somaro” visto che la possibilità di vantaggi e sconti è davvero ottima. Oggi Vodafone gioca in casa mettendo in vetrina a soli 69 euro uno dei suoi prodotti più venduti, lo smartphone di ultima generazione Smart E8. Come ogni venerdì, la promozione è dedicata esclusivamente al numero Vodafone sul quale viene ricevuto l’SMS di Happy Friday: una volta ricevuto, si è ha diritto all’acquisto di un solo premio, in questo caso lo smartphone Vodafone Smart E8, presso tutti i negozi dell’operatore telefonico dal domani fino al 17 novembre 2017, ovvero fino al prossimo premio di Happy Vodafone.

LE CARATTERISTICHE DELLO SMARPTHONE

Entriamo un po’ nel dettaglio di questo nuovo premio del 10 novembre voluto e offerto da Vodafone: lo sconto sull’acquisto dello Smart E8 è di circa 30 euro, visto che il prezzo messo in offerta ai clienti di Happy Firday Vodafone è di 69 euro. Sistema operativo Android Nougat 7.1, con fotocamera 5MP con Flash Led e Zoom e un processore interno Quad-core 64bit da 1.1 GHz. Sul fronte “visivo”, il display dello smartphone targato Vodafone è un LCD da 5 pollici, mentre per quanto riguarda la memoria l’E8 ha 1GB RAM + 8GB espandibile con MicroSD. Tra i vari accessori inclusi, il classico Cavo USB con annesso caricabatteria e ovviamente gli immancabili auricolari. Per tutti quelli che hanno ricevuto il codice via sms per questo Happy Friday, basta recarsi nel più vicino negozio Vodafone (clicca qui) e presentarlo per poter ricevere lo sconto di 30 euro sul nuovo Smart E8.

