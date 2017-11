EPRICE BLACK HOUR/ Come anticipare il Black Friday: 60 prodotti a 0,99 centesimi, ma c'è l'ora segreta...

Dicono che il web sia una giungla, che fare a gomitate con i colossi dell'ecommerce, Amazon in primis, sia difficilissimo. E probabilmente è vero. Basta osservare l'ultima trovata di ePrice, il rivenditore online leader in Italia, che ha pensato bene di anticipare l'attesa scadenza del Black Friday, il venerdì nero dello shopping esportato dagli Stati Uniti e anche il cosiddetto "cibermonday", quello riservato agli acquisti sul web, dando vita alla "Black Hour". Si tratta di una pensata certamente originale, che negli ultimi giorni ha destato molto interesse tra i consumatori e sicuramente un traffico importante sul sito di ePrice. Come si può leggere sul portale di ecommerce tricolore, ogni giorno 60 nuovi prodotti verranno messi in vendita per soli 99 centesimi. Una cifra che ha subito fatto drizzare le antenne ai consumatori: capiamo bene come funziona.

L'ORA SEGRETA

I 60 prodotti messi in vendita su ePrice per 99 centesimi non sono disponibili per tutto il giorno, ma soltanto per la cosiddetta ora segreta. Oggi ad esempio, sabato 11 novembre 2017, l'ora segreta è terminata alle ore 10:50, dunque è inutile che andiate a caccia dello sconto della vita! Il sito va monitorato dalle 6 alle 24, ma a meno che non abbiate il tempo per controllarlo periodicamente, dovrete affidarvi ad una buona dose di fortuna. Molti utenti, poi, hanno lamentato il fatto di non aver trovato i prezzi a 99 cent neanche durante l'ora segreta. Un episodio spiegabile con il fatto che, vista la mole di utenti che in questi giorni sta prendendo d'assalto il sito, i 60 prodotti vengono acquistati con estrema celerità e dunque restano visibili davvero per poco. In ogni caso gli altri utenti potranno consolarsi acquistando gli altri prodotto messi in vendita su ePrice, che dal 6 al 23 novembre propone prezzi scontati fino ad un massimo del 70%.

