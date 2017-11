INCIDENTE STRADALE/ Montisola, cade con la moto: muore ragazzo di 25 anni (oggi, 11 novembre)

Incidente stradale: un ragazzo di 25 anni, a Montisola, ha perso il controllo della sua moto e cadendo sull'asfalto ha perso la vita. Impatto anche a Villaricca (Napoli), muore 48enne

Incidente stradale (da Pixabay)

Inizia nel peggiore dei modi il nostro resoconto quotidiano degli incidenti stradali sulle varie arterie italiane. A Montisola, in provincia di Brescia, un ragazzo di 25 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto. Come riportato da Il Giorno, il ragazzo, originario del posto, intorno alle 23 di ieri sera era in sella alla propria moto in località Peschiera Maraglio. Per circostanze ancora da accertare, però, il giovane è caduto sbattendo violentemente sull'asfalto. Un impatto risultatogli letale, se è vero che neanche il pronto intervento dei soccorsi inviati dalla centrale operativa Soreu sono riusciti ad evitare il decesso del ragazzo. La vittima, infatti, è morta durante il trasporto in elisoccorso all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari per effettuare i rilievi del caso. La moto del ragazzo è stata recuperata ad alcuni metri di distanza dal corpo, sul ciglio di una scarpata.

VILLARICCA, MUORE 48ENNE

Tragico incidente stradale questa mattina in provincia di Napoli, a Villaricca, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita mentre percorreva la Circumvallazione Esterna sul doppio senso. A quanto risulta dalla ricostruzione fornita da Napoli Today, la vittima era alla guida della propria vettura quando improvvisamente si è cappottata: per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere. L'uomo rimasto vittima dell'incidente è originario di Marano, ma le sue generalità non sono state ancora rese note. Quel che è certo è che questa mattina viaggiava in direzione Casoria, prima di perdere il controllo dell'automobile e, di fatto, anche della sua vita. Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.

