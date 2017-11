Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 11 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 135/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 11 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.135/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto continuano ad essere al centro del fine settimana di milioni di italiani. Questa sera avranno luogo le estrazioni che da ormai molti anni regalano premi e bottini significativi a tantissimi vincitori. In particolare nell'ultimo appuntamento si è distinto il Lotto, grazie al ritorno in scena del 68 su Genova, assente da 175 estrazioni. Un fortunello è riuscito così a superare il premio da 623 mila euro grazie ad una quaterna sulla Ruota cittadina, posizionandosi allo stesso tempo al secondo posto delle vincite più alte di quest'anno. Due quaterne sulla Nazionale per altrettanti giocatori ed un premio di 216 mila euro destinato a Senigallia, in provincia di Ancona, mentre la stessa combinazione ha premiato un appassionato di Alvignano, in provincia di Casera, con 124 mila euro. Protagonista sempre la Nazionale anche per il terzo posto sul podio, due vincite gemelle di 62 mila euro e 19.700 euro. Nel primo caso il vincitore è di Monte San Vito, in provincia di Ancona, mentre nel secondo si tratta di un fortunello di Veronella, in provincia di Verona.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ha già posizionato i suoi premi al traguardo del concorso di questa sera, che verrà conquistato da tanti appassionati. Sono milioni i giocatori che in ogni appuntamento sfidano la sorte per raggiungere le vette più alte del podio delle vincite, che in più di un'occasione ha permesso a diversi vincitori di conquistare premi davvero significativi. Anche per questo è sempre più alta l'attenzione verso il gioco più longevo della Sisal, ma occorre ricordarsi di giocare la propria schedina per avere la possibilità di diventare il prossimo vincitore. La nostra Rubrica ritorna anche oggi con una notizia da sottoporre allo sguardo attento della smorfia napoletana e che oggi riguarda proprio una vincita inaspettata. In California, una mamma ha deciso infatti di fermarsi a comprare un gelato al figlio dietro le sue numerose insistenze e di aver conquistato così un jackpot da 750 mila dollari, ottenuto grazie ad un gratta e vinci. Il lieto evento ha lasciato così confusa la donna che inizialmente non ha realizzato la portata della sua vincia, riuscendo a capire di aver vinto solo in un secondo momento. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la vincita, 70, il podio, 37, la casualità, 30, il gelato, 10, e l'insistenza, 54. Come Numero Oro scegliamo invece la confusione, 12.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto potrebbe regalarci un Jackpot significativo nel concorso di questa sera. Rimangono in ballo anche tutte le quote minori, dalle più corpose a quelle più ridotte. L'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ha vissuto infatti l'assenza sia della sestina vincente sia delle altre quote maggiori, ovvero del 5+1 e del 5+. Due fortunelli sono riusciti invece a centrare il premio del 4+, pari a 35.689 euro, mentre nove giocatori hanno indovinato il 5 e si sono portati a casa oltre 18 mila euro a testa. 2.566 euro invece per i 91 giocatori che hanno realizzato il 3+, mentre il 4 ha donato i suoi 356,89 euro a 470 vincitori. I tagliandi che hanno registrato la vincita del 3 sono stati 19.668, mentre il premio è stato di 25,66 euro. I cinque euro abbinati al 2 sono stati invece centrati da 320.216 giocatori, mentre il premio identico dello 0+ è stato conquistato da 16.863 vincitori. Sono stati infine 8.257 gli appassionati ad aver indovinato il premio da 10 euro dell'1+, mentre i 100 euro del 2+ sono stati vinti da 1.252 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKOPOT?

Il Jackpot ritorna nel concorso di questa sera del SuperEnalotto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del gioco Sisal. In palio ci sono 57,6 milioni di euro, un bottino che cresce ad ogni estrazione d'assenza. Molti giocatori preferiscono in realtà non concentrarsi troppo sulle fasi iniziali del gioco, puntando tutto sulla parte dell'estrazione che spinge milioni di aspiranti fortunelli a sognare di salire sul podio delle vincite. Si parla infatti di come spendere una vincita così importante, anche per evitare di prendere decisioni svantaggiose in un momento così delicato. La nostra Rubrica si affianca ancora una volta a KickStarter per parlarvi di un progetto musicale: Wiggle Kit. Una delle rivoluzioni tecnologiche per i cantanti professionisti e gli appassionati del canto, in grado di permettere un controllo significativo della voce. Si tratta infatti di una app da installare sul proprio smartphone, che andrà a registrare la voce ed i suoni catturati con il microfono e che permette di creare effetti diversi, dal riverbero a molto altro. Il vantaggio principale di Wiggle Kit viene regalato dallo stesso dispositivo, che oltre ad essere in formato compact, è in grado di tradurre i movimenti della mano in effetti vocali. Il goal da raggiungere è di 15 mila euro in 27 giorni di tempo, prima che l'asta venga conclusa.

