Unieuro 11,11/ Sconti e promozioni: -22% su tutta la merce presente in negozio e disponibile sull’e-shop

La catena italiana di elettronica Unieuro in occasione dei festeggiamenti del Singles Day lancia una interessante iniziativa commerciale che permette un risparmio del 22%.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

SCONTO DEL 22% CON SPESA MINIMA DI 199 EURO

In attesa del Black Friday (dovrebbe essere messo in programma per il 24 novembre) la nota catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici Unieuro, ha deciso di lanciare per questo sabato 11 novembre una ottima iniziativa commerciale che permette ai propri clienti di risparmiare il 22% su ogni tipologia di prodotto. In particolare si tratta dell’Unieuro 11,11 varato dai vertici aziendali in occasione del Singles Day, una ricorrenza molto in voga soprattutto in Cina ed ovviamente dedicata a quanti non hanno un’anima gemella. Entrando maggiormente nel focus della promozione, i clienti che entreranno negli oltre 450 negozi sparsi in tutta Italia fino alla chiusura di quest’oggi, potranno giovarsi di uno sconto del 22% su tutti i prodotti disponibili con la sola esclusione di iPhone e di tutte le Console. La spesa minima prevista per accedere alla promozione è di 199 euro. Si ha diritto allo sconto anche nel caso in acquisto sull’e-shop ufficiale di Unieuro.

ECCO ALCUNE OFFERTE

Grazie all’iniziativa varata da Unieuro per tutta la giornata odierna è possibile riuscire a fare dei veri e propri affari. Vediamo alcuni prodotti che ad esempio possono essere acquisti sullo store online della catena commerciale italiana. L’iMac da 21,5 pollici frequenze di processore 3 Ghz. 8 GB di Ram, capacità di archiviazione di 1 TB e sistema operativo macOs Sierra 10.12 ha un prezzo di mercato di 1549 euro iva inclusa. Soltanto per la giornata odierna è previsto un primo sconto del 10% (una promozione già attiva sul sito di Unieuro) che ne abbassa il costo a 1379 euro al quale si va aggiungere l’ulteriore sconto del 22% che ne abbassa il costo fino a 1075 euro, peraltro con comoda spedizione gratuita a casa già inclusa. Alla fine dei conti un risparmio di circa 475 euro. Ma non è la sola promozione valida per questo Singles Day che si preannuncia quanto mai infuocato.

